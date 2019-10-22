Kamu bankalarından istihdam paketi
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, paketin makul vadeler, ödemesiz dönemlerle istihdamda artış hedeflediğini vurguladı.
Çakar, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ela Quality Resort Otel’de gerçekleştirdiği “Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı”na katıldı. Çakar, konuşmasında, istihdama yönelik yeni bir paket getireceklerini ifade ederek, “Bu paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Yine burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak” diye konuştu. Çakar, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de kapsayacağını dile getirdi. Emek yoğun sektörlerin de hedeflendiğine dikkati çeken Çakar, “IP, çağrı merkezleri, turizm, temizlik, güvenlik gibi... İnşaatların tamamlanmasına yönelik bir opsiyon da olacak. Paketin amacı, kapasitelerin tam olarak kullanılması ve kısmen istihdamın artırılması. Yeni istihdam sağlandığında işverenlerin maliyet yükünü kısmen azaltmaya yönelik bir paket olacak” dedi.
Çakar, 25 milyon liranın altında kredi borcu olan firmalara sağlanan yapılandırmanın nasıl yapılacağına ilişkin detayları ise şöyle anlattı:
“Borcu 25 milyon TL’nin altında olan şirket, en çok borcu olana gidiyor. Kabul etmezse ikincisine, o da etmezse üçüncüsüne başvuruyor. Üçü de kabul etmezse yapacak bir şey yok. Başvuruyu kabul eden firma diğerlerine ‘bu müşteri bana müracaat etti alacağınızı bildirin’ diyor. Bütün yaptırımlar duruyor. Başvuruyu kabul eden banka 15 gün içinde fizibilite raporu hazırlıyor diğer bankalara bildiriyor. Bankalara ‘bu yapılandırma anlaşmasına var mısın yok musun’ diyor. En az 2 kuruluş ile karar veriliyor. Ana paradan borçtan silinme yok. Mevcut kredi yeniden yapılandırılıyor. Güzel olan, 45 gün içerisinde bitmek zorunda.”
EN BÜYÜK DESTEKÇİ
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay da banka olarak KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı krediler başta olmak üzere KOBİ’leri desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Likiditeleri elverdiği oranda reel sektörü desteklediklerini vurgulayan Tuncay, “Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber özellikle kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olacağız” dedi.
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise geçen yıl Türkiye’ye yönelik başlatılan “kur atağı”ndan bugüne kadar karlılığı bir yana bırakarak Türkiye bilançosuna odaklandıklarını söyledi. Sanayicilerin, söz konusu dönemde, ciddi fedakarlıklarda bulunduklarını belirten Çelebi, “Bugün baktığımızda, önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum” dedi. Çelebi, enflasyon ve faiz oranlarının düşmeye başladığını ifade etti.
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