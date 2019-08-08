Kampanya atağı

KONUT kredi faizlerinde yapılan indirimin ardından inşaat firmaları da kampanyalar düzenlemeye başladı. Sur Yapı, hem ev almak isteyenler hem de gayrimenkul yatırımcıları için yeni bir kampanya düzenledi. Kampanya, Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi’nde geçerli olacak. Kampanya dahilinde faizler kamu bankalarının açıkladığı orandan daha da aşağıya, yüzde 0.69’a çekiliyor. Kampanya kapsamında şirket peşinatı 1 yıl öteliyor ve vade farksız 5 yıla bölüyor. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanıyor. Konut kredilerinin düşürülmesinin sektör için önemli bir adım olduğunu dile getiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “0.99’luk konut faiz indirimi, hem sektörümüze hem de Türkiye piyasasına büyük bir nefes aldırdı. Devletimiz ve kamu bankalarımızın teşvikiyle konut sektörüne büyük katkı sağlayacak bu önemli adıma bizim de kayıtsız kalmamız mümkün olamazdı. Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul sektörümüzün hız kazanması için fedakârlık yapmaktan, elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik” dedi.

1200 TL ÖDEME

Antalya projelerindeki yeni kampanya hakkında bilgi veren Elmas, şunları söyledi: “ Vade oranını bankaların belirlediği oranın da altına çekerek 180 ayda 0.69 seviyesine getirdik. Peşinatı sıfırladık ve 1 yıl öteledik. Üstelik vade farksız tam 5 yıla böldük. Öyle ki, 1+1 daireler 1.200 TL, 2+1 daireler 2.000 TL ve 3+1 daireler 3.000 TL’den başlayan taksitlerle alınabiliyor. Bu modelde 180 ay vade uygulanırken peşinatlar 12, 24, 36, 48 ve 60’ıncı aylarda vade farksız taksitlerle ödeniyor. Bu tabloyla aslında biz tüm Türkiye’den farklı gelir grubuna sahip vatandaşımıza sesleniyoruz. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak ara ödeme ya da peşinata takılan ve konuta ihtiyaç duyan kitleye sesleniyoruz. Öğretmenimizi, polisimizi, sağlık personelimizi, özel sektör çalışanlarımızı Antalya’daki projemizde Sur Yapılı olmaya davet ediyoruz.” Antalya Projesi’nde 2019 yılının Aralık ayında teslimlerin başlaması planlanıyor. Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı projenin kendi hastaneleri, okulları, spor alanları, kültür alanları, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı ve ulaşım ağı olacak.

30 TAKSİT FİRMADAN

Bayrama özel bir çalışma yapan Teknik Yapı da, İstanbul’daki projelerinde üç ayrı avantajı aynı anda sunan fırsat kampanyası başlattı. Teknik Yapı İstanbul’daki YücelPark, Deluxia Park, Uplife Kadıköy ve sınırlı sayıda Evora Denizli projelerinden daire almak isteyenlere önce yüzde 10 indirim yapıyor. Buna ek olarak yüzde 30 peşinat haricinde kalan tutara yüzde 0.99 faiz avantajı ile 120 ay taksit imkanı sunan Teknik Yapı, ilk 30 aylık taksitleri kendisi ödüyor. Daire sahipleri geriye kalan 90 aylık taksitleri 30 ay sonra ödemeye başlıyor. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, her bayram olduğu gibi bu bayramda da müşterilerine yeni fırsatlar sunmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu kampanya ile birlikte daire sahibi olacakların yılsonuna doğru yapılması planlanan fiyat revizyonlarından korunacağını belirten Umut Durbakayım, kampanyanın Ağustos sonuna kadar süreceğini ve belirli sayıda daire için geçerli olacağını ekledi.

PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 15 İNDİRİM

KONUTTAKİ kampanya rüzgarına bu süreçte diğer fimalar da katıldı. Emlak Konut GYO Niğde, Ankara ve Gebze projelerinde 180 ay vade ve 0.99 faiz ile satış yaptığını açıkladı.Tamamlanan projelerindeki daireler için yatırım fırsatı oluşturan Babacan Holding, kampanya kapsamında Babacan Premium ve Babacan Palace projelerinde yüzde 0.99 faizle ödeme koşullu ya da peşin ödemede yüzde 15 indirim avantajı sağlanıyor. Ayrıca Basın Ekspres bölgesindeki NG Residence projesinde alıcılara180 ay vadeli hemen tapu teslimli seçenekleri sunuluyor. Bir başka kampanya yapan şirket ise Hasanoğlu Şirketler Grubu. Buna göre şirketin Ispartakule 2 ve 3 projelerinden ev sahibi olmak isteyenler tutarı 250 bine kadar daireleri 0.99 vade oranı ve 180 aya varan vade olanağı ile satın alabilecek.