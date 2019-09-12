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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.09.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Kamil Koç resmen devroldu

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Kamil Koç resmen devroldu

Rekabet Kurumu Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devrini onayladı. Bundan sonra Kamil Koç Avrupa'nın en büyük otobüs filosuna katılmış oldu.

Türkiye'nin ilk otobüs firması Kamil Koç bir kez daha resmen el değiştirdi. 1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobility GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapılmıştı. Rekabet Kurumu ise başvuruyu inceledi, devirde herhangi bir sorun olmadığını açıklayarak şirketin Flixmobility GmbH'ye devrini onayladı.

Rekabet Kurulunca, Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bazı devralma işlemlerine ilişkin duyuruya göre, Interprint GmbH ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Toppan Printing Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün, MIH PayU B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Smart Aviation Holdings SIA'nın tek kontrolünün Gediminas Ziemelis kontrolündeki FZE Procyone tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Bilcare Research Swiss I AG ve Bilcare Research Swiss II AG'nin (Bilcare Research Group) tek kontrolünün, Tablet Packaging II B.V. aracılığıyla Lindsay Goldberg Fund IV tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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