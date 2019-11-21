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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kalyoncu’ya 3 ödül

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Kalyoncu’ya 3 ödül

Her yıl 7 farklı alanda, 70’ten fazla ülkeden 12 binden fazla başvurunun alındığı ‘The Stevie Awards for Women in Business’ ödüllerinin 16’ncısı bu yıl 15 Kasım tarihinde New York’ta düzenlendi.

Dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Awards’da, 200 kişilik jüri, kadın girişimcilerin, yöneticilerin ve çalışanların küresel çaptaki başarılı projelerini değerlendirdi. Etkinlik kapsamında üç altın ödül birden kazanan Seda Kalyoncu, tüm dünyada ‘sanayi’ kategorisinde ‘Yılın Kadını’ ve ‘En Yenilikçi Kadın’ ödülünü aldı. Kalyoncu ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da da ‘Yılın Kadın Yöneticisi’ seçildi. T.C. Başbakanlık Yatırım Ajansı’ndaki 5 yılı aşkın görevi süresince Uzak Doğu Masası yöneticiliği görevini yürüten Seda Kalyoncu, Japon sanayisinin dünyaca ünlü şirketlerinden SUMITOMO RUBBER’ın Türkiye’deki 500 milyon dolarlık yatırımı olan ‘GreenField Investment’ projesinin yanı sıra, Bank of Tokyo Mitsubishi’nin bankacılık lisanslama sürecinde aktif rol alarak, bankanın Türkiye’ye ilk kez yatırım yapmasını sağladı.

SES GETİREN PROJELER

Seda Kalyoncu ayrıca 2015-2019 yılları arasında Türk Hava Yolları’nda (THY) Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini yürütmüştü. THY, Seda Kalyoncu’nun görevi süresince kurumsal kimliğin yenilenmesi kapsamında ABD’deki Super Bowl sponsorluğu, Morgan Freeman, Ridley Scott ve Dr. Mehmet Öz gibi ses getiren projelere imza atmıştı. Kalyoncu ayrıca Mart 2017‘de ‘LOVE ARMY’ adlı iyilik hareketinin #TurkishAirlines-HelpSomalia hashtag’ini kullanarak başlayan yardım çağrısının, saatler içerisinde global olarak Twitter’da trend topic olduğu sosyal sorumluluk projesini de başarıyla yönetti.

GECEDEN ÖDÜLLE DÖNENLER

Yılın Kadın Yöneticisi - İş Hizmetleri gümüş ödülü

TBWA Grup CEO’su Burcu Özdemir Kayimtu

Yılın Kadın Yöneticisi - Tüketici Hizmetleri gümüş ödülü

Arvato CRM COO’su
Berna Tan

Turkish Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Seda Kalyoncu

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da Yılın Kadın Yöneticisi altın ödülü

Arvato CRM COO’su Berna Tan

Turkish Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Seda Kalyoncu

Yılın En Yenilikçi Kadını - Reklamcılık, Pazarlama ve Halkla İlişkiler altın ödülü

TBWA Grup CEO’su Burcu Özdemir Kayimtu

Yılın En Yenilikçi Kadını - Sanayi

Turkish Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Seda Kalyoncu

Yılın Kadını - Reklamcılık, Pazarlama ve Halkla İlişkiler bronz ödülü

TBWA Grup CEO’su Burcu Özdemir Kayimtu

Yılın Kadını - Sanayi altın ödülü

Turkish Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Seda Kalyoncu

Yılın Kadınların Çalıştığı İşyeri gümüş ödülü

Arvato CRM

Kadınların Gelişimi ve Desteklenmesinde başarı altın ödülü

Vodafone Turkey

 

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