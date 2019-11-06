Kalyon Holding’den küresel atak

Şirketin yeni dönem planlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımı alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerle birlikte, 2020 yılını yüzde 15’in üzerinde büyümeyle tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Kalyon Holding şirketlerinde şu an istihdam edilenlerin sayısının 16 bin 500’e ulaştığını ifade eden Kalyoncu, “Bu sayı iştirakler ve alt yüklenicilerle birlikte ise 34 bin kişi civarında” dedi.

DÜNYA MARKASI HEDEFİ

Hedeflerini, “Kalyon’u kendi alanında dünyanın en önemli markalarından birine dönüştürmek” diye özetleyen Mehmet Kalyoncu, bu kapsamda yeni dönemde yurtdışı yatırımlarına da ağırlık vereceklerini vurguladı. Kalyoncu, “Bu konuda ciddi adımlar atmayı sürdürüyoruz. Hedef coğrafyalarda da ülkemizde geldiğimiz büyüklüğe ulaşmak istiyoruz. Bunun için Kalyon Avrupa ofisimizi ilk olarak Bükreş’te kurduk. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa’daki fırsatları inceliyoruz” dedi. Kalyoncu, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın farklı coğrafyalarında önemli ihalelere giriyoruz. Amerika’dan Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada, yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu. Bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye’de tamamladığımız önemli projeler, küresel bazda da önümüzü açıyor, Kalyon markasının güvenilirliğine önemli katkı sağlıyor. Devlet Başkanı, başbakan ve bakan seviyesinde, farklı ülkelerden görüşme davetleri alıyoruz.”

KONUTTA YENİ DÖNEM

Kalyon Holding’in yurtiçinde de yatırımlarına devam ettiğine dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen Nevbahar Üsküdar ile markalı konut sektörüne ilk yatırımı yaptıklarını hatırlatan Kalyoncu, “Gayrimenkul sektörü artık 2.0 olarak adlandırılabilecek yeni bir evreye girdi. Eski dönemin anlayışı olan; şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, deneyim ve tasarım sürecine gereken değer verilmeden, ‘nasıl olsa satar’ diyerek geliştirilen projeler dönemi geride kaldı. Araştırmalar, finansal gücü yüksek, vizyon sahibi, kaliteden ödün vermeyen, insan ile aile hayatına dokunan şirketlerin ve projelerin öne çıktığı bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu anlamda Kalyon Gayrimenkul Yatırım olarak, gayrimenkul sektörünün yeni dinamiklerine yön veren bir şirket olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

3. PİST 2020’DE DEVREYE GİRECEK

İSTANBUL Havalimanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kalyoncu, bu projenin Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Böyle bir yatırımın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını açıklayan Kalyoncu, “7 Nisan 2019’daki büyük taşınmadan bugüne kadar geçen 8 ayda, 41 milyonun üzerinde yolcu havalimanımızı kullandı. Bu rakam, Münih Havalimanı’nın geçen bir yılda ağırladığı yolcu sayısına eşdeğer” dedi. Uçakların taksi süreleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kalyoncu, “Bu büyüklükteki havalimanlarının ortalamasında. 2020 yılının yaz aylarında hizmete girecek üçüncü pistle birlikte, taksi süresini de ortalamanın çok altında bir süreye indireceğiz” diye konuştu.

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN

GAYRİMENKUL sektöründe inşaat maliyetlerindeki artışların bugüne kadar sineye çekildiğini, fakat bu maliyetlerin önümüzdeki dönemde fiyatlara yansıtılacağını da belirten Mehmet Kalyoncu, “Son dönemde inşaat maliyetleri arttı ama gayrimenkul fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Bu maliyet artışının fiyatlara yansımaması kesinlikle sürdürülebilir değil. Fiyatlar eninde sonunda artacak. Tam da bu sebeple özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.