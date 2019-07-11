Kalsın'dan enerji verimliliği için önemli çağrı

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, enerji verimliliği yatırımları için finansmanla ilgili çalışma yapılması ve kamu bankaları üzerinden sanayiciye gerekirse faizsiz finansman kullandırılması gerektiğini belirterek, "Ekonominin canlanmasını istiyorsak, ciddi manada bir kalkınma seferberliği de başlatılmış olunur. Sadece faizlerin sübvanse edilmesi veya üstlenilmesi yeterli." dedi.



Kalsın, Türkiye'deki enerji verimliliği çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 75'inin ithal edildiğini anlatan Kalsın, bu ithalat için yıllık yaklaşık 50-55 milyar dolar ödendiğini kaydetti. Kalsın, Türkiye'nin kendi enerjisini üretmediği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını devam ettirmediği sürece ithalata mahkum olacağını söyledi.



Türkiye'nin ekonomik büyüme için enerji tüketmeye devam etmesi gerektiğini ifade eden Kalsın, "Yatırımlara da devam etmek zorundayız. Dolayısıyla, enerji tüketiminden tasarruf olmaz, önemli olan tükettiğin enerjiyi verimli kullanmak. Biz burada 'üretime ve yatırıma devam' diyoruz ama verimli olmak kaydıyla. Bu vesileyle, bundan sonraki süreçte özellikle enerjinin yüzde 35'inin tüketildiği sanayi, yüzde 25'inin tüketildiği ulaşım sektörü ve tarıma yoğunlaşmaya karar verdik. Ayrıca, konutlarda da inanılmaz derecede enerji tüketimi ve israfı var. Önümüzdeki süreçte doğrudan katma değere yönelik ve istatistiklere yansıyacak adımlar atmak istiyoruz." diye konuştu.



Kalsın, özellikle yüksek miktarda enerji tüketen fabrika ve kuruluşların yapacağı verimlilik yatırımlarının fark yaratacağına fakat bu yatırımların hayata geçirilmesi için finansman ihtiyacı bulunduğuna dikkati çekti.



Dünyadaki enerji verimliliği pazarının 235 milyar dolarlık büyüklüğü bulunduğunu fakat Türkiye'nin henüz bu büyüklükten bir pay alamadığını aktaran Kalsın, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu yüzden finansman konusu çok önemli. Türkiye'de bu konuda bir çaba var ama mevzuatla ilgili sıkıntılar var. Kamu bankalarımız bu konuda yetkili ve Avrupa Birliği'nin de bu yatırımları destekleyecek fonları var. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Japon Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası, Alman yatırım bankası KFW gibi kurumların fonları Halkbank, Ziraat Bank veya Vakıfbank üzerinden sanayicimize uzun vadeli, en az 2-3 yıl geri ödemesiz, düşük faizli veya gerekirse faizsiz finansman sağlanabilir. Şu anda sanayici gerçekten teşvik edilmek isteniyorsa, verimlilik kredisi açarak finansman kullandırılabilir. Burada tabii verimlilik yatırımları ve gerekirse yerli makinalarla tesisin yenilenmesi için devlet bu kredileri açmak zorunda. Ekonominin canlanmasını istiyorsak, ciddi manada bir kalkınma seferberliği de başlatılmış olunur. Bir yenilenme seferberliği başlatıldığında, aslında bu topyekün bir kalkınma seferberliği. Sadece faizlerin sübvanse edilmesi veya üstlenilmesi yeterli. Ekonomiyi çok ciddi şekilde canlandıracak bir süreç olacaktır."

Kalsın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2017-2023 yıllarında 10,9 milyar dolar yatırım yapılacağını, bu yatırımlar sonucunda 2033'e kadar 30,2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını kaydetti.



KURUMLARDA "ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLARI" ÇALIŞABİLİR



Öte yandan, enerji verimliliğinde bilinçlenmenin sağlanması ve daha kurumsal çalışmalar için Bakanlığın bir mevzuat çalışması yaptığını vurgulayan Kalsın, bu mevzuat çalışmasıyla kurumlarda "enerji verimliliği danışmanlığı" gibi bir istihdam kolunun açılabileceğini bildirdi.



Kalsın ayrıca Enerji Verimliliği Derneği olarak Bakanlık ile bir "Bilinç Endeksi" üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu bilinç endeksi çalışmasıyla, sanayide, ulaşımda, tüm kurumlarda enerji verimliliği bilincini yerleştirip, endekse dönüştürüp gerekli yatırımların yapılması için desteğin verilmesi sağlanacak. Çalışmayı en geç 2020 başında bitirmeyi planlıyoruz. Çalışma kapsamında, her şirket bir sistem üzerinde yıllık bazda ilgili verileri sisteme girecek ve veriler bir havuzda toplanacak. Bu çalışmaya diğer bakanlıkları da çekmek istiyoruz çünkü ölçemediğiniz birşeyi yönetemezsiniz." diye konuştu.