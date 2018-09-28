‘Kalkınma’nın görevi sanayide dönüşüm
Yeni Ekonomik Program’da yer alan Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılanması için kanun teklifi Meclis’e sunuldu.
Yeni yapısında bankanın başta imalat sanayi olmak üzere turizm, yenilenebilir enerji ve diğer sektörlerin gelişiminde ve imalat sanayinde yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesinde görev yapması hedefleniyor.
Teklif, önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşülecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından sunulan kanun teklifine göre, Kalkınma Bankası sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi için çalışacak.
PERSONELE GEÇİŞ DÖNEMİ
Banka, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda, kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilecek. Banka bünyesinde bir kalkınma fonu kurulacak. Teklifin gerekçesine göre, fon esnek bir yapıda olacak ve piyasalarda değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlayacak. Sadece ulusal değil uluslararası kurumlardan da kaynak sağlayacak olan fonun amacı, yüksek teknoloji için alternatif finansman imkanı sağlamak olacak.
Eklenen geçici maddelere göre de, Kalkınma Bankası’nda 2021 yılından itibaren İş Kanunu’na tabi olmayan personel çalıştırılamayacak. Bankanın yeniden yapılanma sürecinde, İş Kanunu’na tabi çalışmak istemeyen personel, bankaya bildirimde bulunacak ve bu kişiler Aile, Çalışma ve Bakanlığı’na bildirilecek. Banka personelinden emeklilik hakkını kazanmış olanlar da, 180 gün içinde emeklilik başvurusunda bulunursa, emeklilik ikramiyeleri yüzde 30 ila 50 arasında fazla ödenecek.
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