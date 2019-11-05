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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.11.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Kalkınma Yatırım Bankası’nın aktifleri 18,5 milyar TL’ye ulaştı

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Kalkınma Yatırım Bankası’nın aktifleri 18,5 milyar TL’ye ulaştı

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop "Ana hedefimiz Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde ülke gelişimine katkı sağlayacak, ülkenin ithalatını azaltıp ihracatı artıracak her sektöre destek olmak" dedi.

Kalkınma Yatırım Bankası’nın aktifleri eylül ayı itibarıyla 18,5 milyar TL’ye ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8, 2018 yıl sonuna göre ise yüzde 17,5’lik bir büyüme performansı sergiledi.

Kalkınma finansmanı misyonunun yanı sıra yatırım bankacılığı ürünleri ve sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanma hedefi doğrultusunda bir dönüşüm sürecine giren ve yönetim merkezini İstanbul’a taşıyan Kalkınma Yatırım Bankası, 9 aylık finansal sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihracatın artırılmasına ve ekonominin büyümesine, yerlileştirmeye yönelik yatırımları destekleyen Kalkınma Yatırım Bankası, dönüşüm sürecinde eklenen yatırım bankacılığı ile danışmanlık hizmetini güçlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak.

Bankanın hizmetleri arasına eklenen Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonları aracılığıyla da ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yapılarak özellikle girişim ekosisteminin gelişimi hedefleniyor.

SERMAYE YETERLİLİK ORANI YÜZDE 22,4 OLDU

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla proje sağlamak üzere büyümeye odaklanan banka ilk dokuz aylık sonuçlarıyla da girdiği dönüşüm sürecinin olumlu sonuçlarını almaya başladı. Bankanın aktifleri eylül ayı itibarıyla 18,5 milyar TL’ye ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8, 2018 yıl sonuna göre ise yüzde 17,5’lik bir büyüme performansı sergiledi.


Toplam aktifin yüzde 78,3’ünü oluşturan kredilerinin tutarı, eylül ayında 14,5 milyar TL’ye ulaşırken, kredi hacmi 2018 yılı sonuna göre yüzde 6 artış gösterdi.
Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 düzeyine geriledi. Bankanın sermaye yeterlilik oranı üçüncü çeyrek dönemde yüzde 58 artışla sektör ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 22,4 oldu.

Eylül ayı itibarıyla net faiz geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76,8 artarak 549,2 milyon TL düzeyine yükselirken, faaliyet gelirleri yüzde 89,2 artarak 603,4 milyon TL’ye ulaştı. Kalkınma Yatırım Bankası’nın dokuz aylık dönem kârı ise 359,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

"KALKINMA SAĞLAMAK VE YARINLARA DEĞER KATMAK TEMEL HEDEFİMİZ"

Toplantıda konuşan İbrahim Öztop, Kalkınma Yatırım Bankası’nın 45 yıllık “yepyeni” bir banka olduğunu ifade ederek, bankanın kuruluşunun 1975 yılına uzandığını ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek projeleri finanse etmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Öztop, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uzun vadeli stratejilerine katkı sağlamak üzere yapılandıklarını aktararak, 2018 yılında bankanın faaliyet alanının genişletilip yatırım bankacılığının da eklendiğini ifade etti.

Bu yeni misyonunun gereği olarak haziran ayında genel merkezlerini İstanbul’a taşıdıklarını dile getiren Öztop, “Kurumsal hafızamızı taşıyan ve yola İstanbul’da devam etmek isteyen arkadaşlarımızla, bankacılık sektöründe deneyim sahibi arkadaşlarımızı bir araya getirerek yeni bir takım kurduk.” dedi.

Yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümü ve sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Öztop şöyle devam etti:

“Değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefimizdir. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katmayı misyonumuz olarak tanımlıyoruz. Girişimden sanayi şirketlerine ve KOBİ’lere kadar ülkemize katkıda bulunacak tüm şirketlere sunacağımız kredi, sermaye desteği, ortaklık ve danışmanlık hizmetlerimizle kalkınmaya desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

“KALKINMA BANKACILIĞI, KARDAN ZİYADE EKONOMİNİN BÜYÜMESİNE ODAKLANIR”

Kalkınma Bankacılığı, Yatırım Bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu olmak üzere üç temel alanda faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran İbrahim Öztop, ana fonksiyonları olan sürdürülebilir kalkınma projelerinin finansmanına devam ettiklerini belirtti.

Bugüne kadar sanayiden turizme, hizmet sektöründen sürdürülebilir enerji projelerine kadar pek çok farklı alanda uzun vadeli kredi temin etmiş bir banka olduklarını ifade eden Öztop, “Finanse edilen projelerin seçim kriterlerinden, süreç ve değerlendirme aşamalarına kadar tüm safhalarını büyük bir titizlikle yürütüyor hem finansörlerimize hem proje yöneticilerine sunulan detaylı raporlamalarla işimizi daha ileriye taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Ana hedefimiz Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde ülke gelişimine katkı sağlayacak, ülkenin ithalatını azaltıp ihracatı artıracak her sektöre destek olmak.” diyen Öztop şunlara dikkati çekti:
“Kalkınma bankacılığı, kardan ziyade ekonominin büyümesine odaklanır. Dünyadaki gelişmiş ekonomilere baktığınızda, kalkınma bankalarının sistem içinde ne kadar büyük bir yere sahip olduğunu görürsünüz. Sahip oldukları bu gücü ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kullanırlar. Özellikle Batı’daki pek çok ülkede kalkınma bankalarının yatırımları destekleme boyutları ülkemize göre oldukça yüksektir. Kalkınma Yatırım Bankası olarak bizim amacımız da bankamızı büyüterek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla projeye finansman sağlamaktır.”

"TÜRKİYE KALKINMA FONU İLE GİRİŞİM EKOSİSTEMİNİN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİRİ OLACAĞIZ"

Öztop, şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri, sermaye piyasası ürünleri ve finansal danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarında öncü rol üstlenmeyi hedeflediklerini hatırlattı.

Sermaye piyasalarında, yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye piyasalarının derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde etkin bir oyuncu olmayı da hedeflediklerini vurgulayan Öztop, “Bu kapsamda menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Varlık Finansman Fonu’nu kurarak ilki Aralık 2018, ikincisi ise bu yılın ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4,15 milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı yaptık. Önümüzdeki dönem yoğun olarak seküritizasyon, halka arzlar, finansal danışmanlık fizibilite danışmanlığı alanlarında aktif rol oynayacağız.” yorumunda bulundu

Öztop, Kalkınma Fonu ve ona bağlı alt fonlar üzerinden hem teknoloji ağırlıklı yeni nesil girişimleri hem sanayinin büyümesine katkıda bulunacak şirketleri destekleyeceklerini dile getirerek, “Bölgesel, küçük ancak büyüme potansiyeli olan şirketler de yatırım hedefleri arasında. Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonlarıyla birlikte ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak özellikle girişim ekosisteminin gelişiminde önemli oyunculardan biri olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

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