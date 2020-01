Kalkınma Yatırım Bankası 42 milyon TL'lik sukuk ihracına aracılık etti

Kalkınma Yatırım Bankası sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracı danışmanlık işlemini Tarım Kredi Holding ile tamamlayarak 42 milyon TL'lik sukuk ihracına aracılık etti.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kalkınma Yatırım Bankası yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanındaki çalışmalarını hızlandırdı.



Banka, sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracı danışmanlık işlemini Tarım Kredi Holding ile tamamladı ve söz konusu sukuk ihracı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma şirketine 42 milyon TL'lik uzun vadeli kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdi.



ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası olarak yapılan ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin satış aracılığı ile gerçekleştirilen sukuk ihracı, bitki koruma sektöründe ilk, tarımda ise üçüncü sukuk ihracı olma özelliği taşıyor. Ayrıca söz konusu sukuk, itfa yapısı ile sukuk ihraçlarında ilk olma niteliğini taşıyor.



SUKUK HEM ŞİRKETLERE HEM YATIRIMCIYA FAYDA SAĞLIYOR



Devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz getiri imkanı sunan menkul kıymetler olan sukuk, ihtiyaca göre mevzuatta yer alan farklı türlerde ve bu türlerin hibridleri olarak gerçekleştirilebiliyor.



Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilebilen ve yatırımcılarının, bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden, payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymetler olan sukuk, hem şirketlere hem de yatırımcıya fayda sağlıyor.



TARKİM Bitki Koruma'nın yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası işleminde, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların mülkiyeti devredilmeksizin, sukuk ihracına dayanak olan varlık ve haklar portföyü oluşturuluyor.



Söz konusu varlık ve haklardan oluşan portföy, ihracın vadesi boyunca sukuk yatırımcısı adına ve lehine varlık kiralama şirketi (VKŞ) ile fon kullanıcı arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde, fon kullanıcı tarafından yönetiliyor.



Portföyden elde edilen gelirler, itfa tarihinde, sözleşme hükümleri çerçevesinde yine VKŞ'ye aktarılıyor. İtfa tarihinde, getiri ödemeleri ve anaparaları, VKŞ eliyle yatırımcılara ödeniyor ve işlem tamamlanıyor.



"YATIRIM BANKACILIĞINDA ETKİN BİR OYUNCU OLMA HEDEFİYLE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracına aracılık ettiklerini vurgulayarak yatırım bankacılığında etkin bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini aktardı.



Öztop, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçları yanında, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme konularında finansal danışman olarak görev aldıklarını belirtti.



Bunun yanı sıra yine TVF tarafından yürütülen kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin TVF çatısı altında birleştirilmesi projesinde de finansal danışmanlık görevini yürüttüklerini bildiren Öztop, "2020 yılında da başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerin sermaye piyasaları üzerinden finansman yaratmalarını sağlamak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



"FİNANSMAN İMKANLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRİYORUZ"



Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz da Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, çiftçilere tarımsal girdileri uygun fiyatla sağlarken, ürünleri tüketiciye ulaştırmada da sorumluluk üstlendiğini vurguladı.



Üretici ile tüketici arasında köprü olan bu modelde, finansman kaynaklarının çok önemli bir halkayı oluşturduğuna dikkati çeken Poyraz, şu bilgileri paylaştı:

"Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla sukuk ihracı yoluyla şirketimiz TARKİM Bitki Koruma A.Ş.'ye sağlanan uzun vadeli kredi, finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi noktasında önemli bir adımdır. Piyasalardaki artan rekabet koşulları altında sektöre yeni finansman modellerinin kazandırılması ve sektörün maliyetlerinin azaltılması, tarımda sürdürebilirliğin sağlanmasında kritik önemdedir. Bu kapsamda Tarım Kredi Holding liderliğinde tarımda değer zincirine katkı sağlayacak farklı finansman alternatiflerini, özellikle sermaye piyasası ihraçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz."



"TARKİM YENİ YATIRIMA HAZIRLANIYOR"



Tarım Kredi Holding Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ahmet Bağcı ise, Tarım Kredi Holding koordinasyonunda Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinin stratejik önceliklerini kapsamında üreticiye tarımsal girdi sağlayan şirketlerin yatırımlarına öncelik verdiklerini belirterek, "Bitki koruma sektörü ve TARKİM bu noktada bizler için en kritik şirketlerden biri olup, yakın bir vadede yeni bir yatırım için fizibilite çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.



Tarım Kredi Holding Finans Grup Başkanı Tevfik Akıncı da konuya ilişkin şunları kaydetti:



"2019'dan bu yana Tarım Kredi Holding liderliğinde, koordinasyonunda bulunan şirketler için stratejik finansman çalışmaları kapsamında birçok yeni enstrüman kullanmaya başladık. Her türlü dış fon açısından çeşitlendirme yapmaya devam edeceğiz ve yakın dönemde sermaye piyasası ihraçlarını diğer şirketlerimiz açısından da planlayacağız."