Kalitesiz ithal çelik için önlem alınsın

TÇÜD'den yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığının, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine çelik ithalatının ABD milli güvenliği üzerinde yarattığı etkinin incelenmesi için soruşturma başlattığı ve soruşturmaya ilişkin Trump'a sunulan raporu geçen ay kamuoyuyla paylaştığı hatırlatıldı.

TÇÜD'ün, daha önce ABD'in ithal çeliğe yüksek vergi uygulamasının Türk çelik ihracatı bakımından tahrip edici sonuçları olacağını ve anılan kararın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırılık teşkil ettiğini belirttiği kaydedilen açıklamada, New York Times gazetesindeki haberde, Trump'ın çelik ithalatına yüzde 25 vergi getirilmesine ilişkin karar aldığına yer verildiği ancak kararın henüz ABD resmi kaynaklarınca yayımlanmadığı bildirildi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin, ABD'li şirketlerin, Türkiye'den yapılan sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına vergi uygulanmasına ilişkin talebini haksız bulduğu ve buna ilişkin kararında "sübvanse edilmiş

Türk çeliği ithalat miktarının, vergi uygulanması gereken seviyede olmadığı" ifadelerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ülkemiz özelinde yapılan bir incelemede bile bir çelik ürünümüzün ABD tarafından ithalatında bu ülkenin yüksek ticari hukuk kurumları tarafından sübvansiyon vergisi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin alınan kararı, Türk çelik sektörünün adil ticaret kurallarına uygun ihracat yaptığının göstergesi olması bakımından büyük önem taşımaktadır.

ABD'nin ithalatta aldığı söz konusu önlemler sonucunda, ABD'ye ihracat yapan ülkelerin, ticari anlamda korunmasız, adeta bir açık pazar konumunda bulunan Türkiye'ye yönelebilecekleri göz önüne alındığında ülkemiz çelik sektörünün karşı karşıya kalması muhtemel ucuz ve kalitesiz çelik ürünü ithalatındaki artışın önlenebilmesi için gerekli ticari tedbirlerin alınması aciliyet kazanmıştır."