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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Kaliteli Türk narı ihraç edilecek

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Kaliteli Türk narı ihraç edilecek

Geçen yıl yaklaşık 115 milyon dolarlık dış satımın yapıldığı narda 2019'da ise 125 milyon dolarlık ihracat hedeflendi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiklerini narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat beklediklerini söyledi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2017'de 96 milyon 715 bin dolarlık nar ihracatına imza attı.
Geçen yıl ise Rusya pazarının güçlenmesiyle nar ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 115 milyon dolara yükseldi.

Bu sezon kalitesiyle ön plana çıkan Türk narında ihracatın 2019'u 125 milyon dolarla kapatması öngörülüyor.

Ocak-Eylül 2019 verilerine göre, nar ihracatında ilk sırada 10 milyon 758 bin dolarla Rusya yer alıyor. Bu ülkeyi 9 milyon 31 bin dolarla Irak ve 3 milyon 997 bin dolarla Almanya izliyor.

"MEYVELER GEÇ OLGUNLAŞTI"

Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon bütün meyve ve sebzenin hava şartlarından dolayı yaklaşık 2 hafta geç olgunlaştığını söyledi.
Bunun da ihracat rakamlarına ilk olarak olumsuz yansıdığını dile getiren Uçak, "Ancak sezon sonunda baktığımızda daha doğru değerlendirme yapabiliriz. Sadece narda değil diğer ürünlerde de aynı durum söz konusu." diye konuştu.

Geçen yıl 115 milyon dolarlık nar ihracatına imza attıklarını dile getiren Uçak, bu üründe ivme kazanmaya başladıklarını vurguladı.

"68 ÜLKEYE İHRACAT"

Dış pazarda ülke sayısını da artırmayı amaçladıklarını belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 68 ülkeye ihracatımız var. Bu yılda inşallah iyi olacağını ümit ediyoruz. Narlarımızın kalitesi güzel. Hava şartları çok iyi gidiyor. Tahminimize göre geçen yılın üzerine 10 milyon dolar koyacağız. Uzak Doğu üzerinde çalışmalarımız var. Verim ve kalite açısından iyi bir dönem geçirdiğimiz narda, bu yıl 125 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz."

Uçak, narın kilogramının şu anda tarlada 2 - 2,5 lira civarında satıldığını da kaydetti.

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