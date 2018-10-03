Kale-i Balanın, turizm odağı olması hedeflendi
RİZE Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin ilçesinde Kale Köyü sınırları içerisinde yer alan Kale-i Bala Kalesinde incelemelerde bulundu. Vali Bektaş, Kale-i Balanın da Zil Kale gibi turizm odağı haline gelmesini hedefliyoruz dedi.
RİZE Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kale Köyü sınırları içerisinde, Fırtına Deresine hakim bir noktada yer alan ve yapımı 14-15'inci yüzyıla dayanan Kale-i Bala Kalesinde, İl Özel İdaresince yıl içerisinde tamamlanan restorasyon çalışmalarını inceledi. Vali Bektaş, incelemeleri esnasında yaptığı açıklamada, geçmiş yüzyıllarda Erzurum bölgesinden, Rize-Pazar ilçesi sahiline ulaşan bir kervan yolunun olduğunu belirtti. Vali Bektaş, Kale-i Bala Kalesi, bu ticaret yolunun güvenliğini sağlamak için inşa edilmiş. Mevcut ticaret yolu üzerinde aynı dönemde ve aynı amaçla inşa edilen sahilde Kız Kulesi, Pazar İlçesi sınırları içerisinde kalan Ciha Kalesi, Çamlıhemşin İlçesi sınırlarında kalan Zil Kale ve Kale-i Bala Kaleleri yer almakta. Bu tarihi yapılar, Rize'nin kültür ve turizm değerleri arasında yer almaktadır dedi.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Kale-i Balanın kelime anlamının yukarıdaki-yüksekteki kale olduğunu da kaydeden Bektaş, Burası 1.900-2.000 rakımda, bütün vadilere h?kim bir noktada inşa edilmiş bir kale. İl Özel İdaresince gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yolu biraz uzun ve zor. Biz, bu yolun iyileştirilmesi noktasında emek harcıyoruz ve Kale-i Balanın da Zil Kale gibi turizm odağı haline gelmesini hedefliyoruz diye konuştu.
Vali Erdoğan Bektaş, Kale-i Balada ki incelemelerinin ardından Yeşil Yol projesi güzergahında bulunan yayla yollarında da incelemelerde bulundu.
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