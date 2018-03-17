Kale Grubu ‘Bisiklet Festivali’ne adını verdi

Kale Grubu, köklerine ve doğduğu topraklara hizmet etme sorumluluğu ile Çanakkale’nin potansiyelinin hakkını veren ve kentin ruhu ile uyumlu projelerin içerisinde yer almayı Çanakkale Bisiklet Festivali ile sürdürüyor. Kale Grubu’nun isim sponsorluğu ile bu yıldan itibaren destek verdiği festivalin ikincisi, 24-25 Mart'ta 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ana sponsorluğunda, GTP Turizm organizasyonuyla hayata geçen Kale Çanakkale Bisiklet Festivali'nde 5 bin bisikletli tarihin izinde pedal çevirecek.

122 KM’LİK TUR

Türkiye’nin en yüksek katılımlı bisiklet festivali olan etkinlik, 23 Mart’ta fuar ve kayıt etkinliği ile başlayacak ve aynı gün resmi açılış töreni yapılacak. Festivalinin kapsamında 24 Mart’ta “Troya” etabı ile Çanakkale genelindeki ortaokul ve liselerin katıldığı “Okullarımızla Sürüyoruz” etabı gerçekleşecek. Turun ikinci etabında bisikletçiler 25 Mart'ta Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden kahraman şehitler için “Şehitlere Saygı” etabında pedal çevirecek. Etabın bitişiyle bisikletlilere Namazgah Tabyası önünde katılım madalyası ve katılım belgeleri dağıtılacak. Bisiklet markası Salcano’nun da sponsorlar arasında olduğu, iki gün sürecek toplam 122 kilometrelik bu özel turda bisikletçiler, 113 tarihi ve turistik noktanın arasından geçiş yaparak binlerce yıllık tarihe ve kültürel mirasa tanıklık eden benzersiz bir parkurda sürüş deneyimi yaşayacak.

DESTEĞE DEVAM

Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden Çorbacıoğlu, festivalin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kale Grubu olarak Çanakkale Ruhu’nu yaşatmak ve bu mirası ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bu nedenle Troya Yılı’nı, bu kentin temsil ettiği değerlerin dünya mirası kapsamında hak ettiği yeri bulması için tarihi bir fırsat olarak gördüklerini belirten Çorbacıoğlu, böyle anlamlı bir etkinliğin içinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. “Kale Grubu olarak Çanakkale’de sahiplenmediğimiz faaliyet yok gibi” diyen Çorbacıoğlu, “Hem kurucumuz merhum İbrahim Bodur’un hem de Yönetim Kurulu Başkanımız ve CEO'muz Zeynep Bodur Okyay’ın ortaya koyduğu şekilde tarihimize, köklerimize, doğduğumuz topraklara sahip çıkma sevdasıyla hareket ediyoruz” diye konuştu.