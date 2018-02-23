Kakava Şenliği’ni dünyaya tanıtmalı

Panelde her yıl binlerce kişinin katıldığı ‘Kakava Şenliği’nin dünyaya tanıtılması gerektiği öne çıktı. Hürriyet Seyahat Genel Yönetmeni Serkan Ocak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün, Jolly Tur Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe ve Denizbank Trakya Bölge Müdürü Ahmet Çelik, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konuştu.

POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Panelde Kakava Şenlik’lerinin önemine dikkat çekildi. Konuşmalarında turizm yatırımlarında butik otel konseptine değinen panalistler, “Bulgaristan ve Yunanistan’a sınırı olan bir şehir için turizm çok önemli bir potansiyele sahip. Bunu değerlendirmesi için herkesin birlik ve beraberlik içinde çalışması lazım. Alışveriş turizminden kültür turizmine kadar çok geniş bir yelpazeye hitap eden Edirne’nin önümüzdeki yıllarda 10 milyon turist hedefine ulaşması mümkün” görüşü ortaya çıktı.

TARİH, DOĞA VE EĞLENCE BİR ARADA SUNULMALI





HÜRRİYET Kelebek yazarı Müge Akgün Kakava’nın bir festivale dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, “Dünyada yükselen bir trend gastronomi turizmi. Şimdi nerede ne yiyelim, nerede kalalım bunlar soruluyor. Trakya yemek kültüründe çok zengin. Birçok medeniyetin izleri var. Evlerde yaşasa da bu zenginlik restoranlarda yaşamadı. Biz Edirne’de ciğer yiyelim diyenlerin sayısı çok fazla değil” dedi.

CAZİP HALE GELMELİ

Müge Akgün, şu değerlendirmeyi yaptı: “Turizmin tüm ayakları bir bütün. Yemek, doğal güzellik, mimari zenginlik de birer etken. Edirne’de tarih, mimari var ama yansımalarını göremiyoruz. Edirne’de bütün ayaklar bir araya gelmeli. Gidecekleri kentte doğal güzelliklerin yanı sıra mimari bir bütünlük varsa estetik duyguları de gelişmiş insanlar buraya gelmek ister. Edirne’de tarih var, kültür var, geçmişten kalan mimarı ve gelenek var ama bugün yansımalarını göremiyoruz. Bunu kabul etmeliyiz. Burada şehir planlamacılarına ve mimarlara iş düşüyor. Restorasyon yaparken o şehri cazip kılacak hale getirmeliyiz.

TRAKYA BAĞ ROTASI

Bugün dünyanın birçok ülkesinde gastronomi turizmine yönelik çalışmalar yapılıyor. Fransa’da Lyon şehri var. İtalya’da Toskana... Mimarisi çok ilginç, doğası harika ve yemek kültürü var. Festivaller ve şenlikler düzenleniyor. Bu gastronomi turizminde öne çıkan noktalar. Bu yapıyı kurabilir miyiz? Ben Edirne’de bunun başarılabileceğine eminim. Burada turisti çekerken tüm farklı ayaklara bakmak gerekiyor. Hadi insanlar geldi desek otel yok. Lüks otel de gerekli butik otel de. Basit ama fonksiyonel zarif oteller ön planda. Turistlerin bir kaç gece konaklamasını sağlamalı. Kakava Şenliği çok boyutlu bir festivale dönüştürülebilir. Bulgaristan ve Yunanistan’dan da turist çekebilir. Bugün İtalya’nın Milan şehri dünya modasına yön veriyor. Ama son yıllarda açılan outlet AVM’ler bu şehirde turizmi canlandırıyor. Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan bir kapı Edirne. Buraya yapılacak bir outlet AVM çok fazla turistin gelmesini sağlayabilir. İnsanlar markalara ulaşmak için çalışıyor. Edirne bunu kullanırsa hem yurtdışından hem İstanbul’dan bir kaç gece konaklamalı çok fazla turist kazanabilir. ‘Trakya Bağ Rotası’nda çok iyi yerler var. Ama Edirne kadar tarihi ve kültürel bagajı olan bölgeler yok. Bu rotaya çıkacak insanlar harika bir müzeyi de gezmek istiyor doğayı da görmek istiyor. Edirne bu rotanın bu ayağını tamamlayabilir.”

EDİRNE İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ

ŞEHRİN çok büyük bir turizm potansiyeli bulunduğunu dile getiren Jolly Tur Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe, “Edirne’yi birçok tura dahil edip binlerce turist çekebiliriz. Ancak bunun için bazı durumların değişmesi gerekiyor. Şehrin turisti ağırlaması, buna yönelik dükkanların kurulması ve otellerin belli bir kapasiteye ulaşması lazım. Biz Edirne için çok çalışıyoruz. Meyvelerini de alıyoruz” dedi.

Edirne için Kapadokya örneğini veren Kerem Gökçe, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kapadokya’ya tur satıyorum üç gün iki gece. 30 ilden buraya turist geliyor. Görsellik var, yemek var, balon ve rafting var... Buraya gelen tatilciler dolu dolu zaman geçiriyor. Hatta zaman yetmiyor. Haftaiçi, haftasonu sürekli dolu turlar. Bizim Trakya bölgesine de turlarımız var. İğneada, Kırklareli ve Tekirdağ var. Selimiye Camisi ve ciğer Edirne’de biraz öne geçmiş durumda. Edirne’ye insanlar peynir yemek için gelmiyor. Ama Kakava Şenliği’nde otoller de boş oda bulmak imkansız. Şehrin içinde para bırakacak turlar yapmaya çalışıyoruz. Edirne için de çok çalışıyoruz ve 483 otobüs tur yapmışız. Edirne’yi bilen rehber olmadığını fark ettik. Hemen bunun için çalışmalar yaptık. Profesyonel rehberler yetiştirdik. 45 tane rehberimiz var.

Edirne’ye daha çok nasıl turist çekebilirizi araştırıyoruz. Doğası ve yürüyüş yolu olarak satabiliriz. Sınırdan dolayı Bulgaristan ile satabiliriz ya da kültürel anlamda satabiliriz. Ama bunun yanında harika bir eğlencesi olmalı. Cuma akşamı burada özel geceler yapsak çok talep olur. Bunu haftanın üç gecesi yaparsak cuma akşamı İstanbul’dan gelenler olur. Genel anlamda altyapı tamamlanmış. Ama para harcanacak yerlere ihtiyaç var.”

YATIRIM YAPMAK İSTEYENE FIRSAT ÇOK

KENTTE turizm talebinin yaratılması gerektiğinin altını çizen Denizbank Trakya Bölge Müdürü Ahmet Çelik, “Edirne’nin turizm potansiyeline finans çevrelerinin inancı tam. Özel yatırımcıların da burada yapmak istediklerini nasıl finanse ederiz diye çalışmalıyız. Tüm kullanım alışkanlıkları değişiyor. Yeni hedef kitleler var. Yıllarca müşterinin şubede bekleme süresini nasıl azaltırız diye planlamalar yapardık. Artık şubelere gelmeden dijital uygulamalar ilgi görüyor. Bunu turizmde de yapmalıyız. Yeni hedef kitleye ulaşacak bir şeyler yapmalı. Dijital rehberlerimiz olsun. Gezilecek yerleri telefondan dinleyebiliriz. Yatırım yapmak isteyen herkese fırsatlar var” dedi.

PROFESYONELLERİN TANITIM DESTEĞİ ŞART

PANELİN sonunda katılımcıların ve panalistlerin sorularını cevaplayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şöyle konuştu:

Edirne’de en büyük sorunlardan birisi insanlar her şeyin çok çabuk olmasını istiyor ‘ben de dahil’ ama mevcut şartlar buna çok fazla olanak sağlamıyor.

Şimdi finansçı ‘Hazırım parayı vereceğim’ diyor ama insanlar sonuç görmeden yatırım yapmaya sıcak bakmıyor.

Sorumluluklarımızın farkındayız. Güçlü yönlerimizi de, zayıf yönlerimizi de biliyoruz. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz.

Yok olmaya yüz tutmuş tescilli konaklar var. Bunlar kamunun tek başına altından kalkabileceği işler değil.

En çok ihtiyaç duyduğumuz algı yönetimi. Profesyonellerden tanıtım ve algı ile ilgili ciddi desteğe ihtiyacımız var.