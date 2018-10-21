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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.10.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Kahve devi 260 restoranını devrediyor

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Kahve devi 260 restoranını devrediyor

Ünlü kahve zinciri Starbucks, Avrupa'da satışlarından memnun olmadığı restoranları Meksikalı ortağı Alsea'ya devrediyor. Starbucks, Hollanda'da doğrudan sahibi olduğu 83 restoranla birlikte, dört Avrupa ülkesindeki 177 franchise restoranı da Meksikalı ortağına bırakacak. Böylelikle 260 restoran el değiştirecek.

Starbucks, yeniden yapılanma planları kapsamında satışlarda istenilen verimin alınamadığı Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da bulunan restoranlarının haklarını Meksikalı Alsea firmasına devrediyor.

177 RESTORANIN FRANCHİSE HAKLARINI DEVREDİYOR

Hollanda ve Fransa'da şirketin sahip olduğu 83 restoranı doğrudan satacak olan Starbucks, dört ülkedeki 177 diğer restoranın franchise haklarını devrediyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Seattle merkezli Starbucks'ın Fransa'da satacağı restoranlar arasında Paris'te ilk olma özelliğindeki, ressam Claude Monet'nin tablosunu yaptığı ünlü Boulevard des Capucines'de yer alan restoran da bulunuyor.

AMSTERDAM'DAKİ MERKEZ KAPANACAK

ABD'li şirket toplam 260 mağazasının işletmesini devrederek ciddi bir maliyet yükünden de kurtulmuş olacak.

Starbucks'ın durgun olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarı için operasyonu bununla da sınırlı kalmıyor. Amsterdam'da bulunan destek merkezini kapatacak olan Starbucks, burayı Londra'daki merkeziyle birleştirecek. Bu yapılan sonrası 186 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

900 şubesi var
Starbucks restoranlarını devralacak olan Meksikalı Alsea, halihazırda Arjantin, Şili, Kolombiya, Meksika ve Uruguay'da 900 Starbucks işletmesine sahip. Alsea, Starbucks'ın yanı sıra Burger King, Domino’s Pizza, California Pizza Kitchen, The Cheesecake Factory ve Chili’s gibi ünlü markalarla da işbirliği içerisinde.

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