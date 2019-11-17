Kahvaltı çılgınlığı

TÜRK insanı için günün en önemli öğünü belki de kahvaltıdır. Özellikle haftasonları ailelerin bir araya geldiği sabah kahvaltıları için ayrı bir özen gösterilir. Hamurlar, soslar, peynirler, çeşit çeşit reçeller sofralardaki yerini alır. Ancak ev dışında da her geçen sayıları artan restoranlar tüketicileri kahvaltı mönüleriyle çekmek için elinden geleni yapıyor. Serpme kahvaltı, açık büfe kahvaltı gibi seçeneklerle onlarca çeşit içeren mönüler vatandaşın beğenisine sunuluyor. Birçok kişi restoranlarda kahvaltı sofralarına getirilen ürünlerin fazla olduğunu düşünse de, restoranlar rekabette bir adım öne çıkabilmek için farklı ürünleri kahvaltı sofralarında insanların beğenisine sunuyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal da serpme kahvaltı sonucunda oluşan israfın 100 milyar TL’yi bulduğunu tahmin ettiklerini söyledi. İsraf bu kadar büyük boyuta ulaşırken, biz de açık büfe ve serpme kahvaltı için kişi başı fiyatları araştırdık. 25-30 TL’den başlayan fiyatlar, lüks restoran ve otellerde çok daha yukarı çıkıyor. Bir kişi için lüks bir mekanda açık büfe kahvaltının bedeli kişi başı 300 TL’yi aşabiliyor.

REÇELDEN SİMİTE

Beyaz peynirden haşlanmış yumurtaya, sigara böreğinden eski kaşara, reçel çeşitlerinden simite, menemenden sucuklu yumurtaya, köy peynirinden tahin pekmeze kadar birçok çeşidin servis edildiği kahvaltı sofralarındaki fiyatlar mekanın bulunduğu yere, sunulan hizmete ve ürünlerin kalitesine göre farklılık gösteriyor. Bazı mekanlarda çay için ayrı ücret ödenmezken, bazı mekanlar çay için ayrı ücret talep ediyor. Masaya gelen su ve diğer

içecekler de fiyata dahil olmuyor. Örneğin Kirpi Cafe’de bir kişi kahvaltı etmek isterseniz gözden çıkarmanız gereken rakam 45 TL’yi buluyor. Happy Moon’s isimli kafede bir kişilik serpme kahvaltının bedeli de 40 TL’yi buluyor. BigChefs’te ise serpme kahvaltı için ödenmesi gereken ücret 55 TL civarında. Kaşıbeyaz isimli mekanın serpme kahvaltı fiyatı da 85 TL. Namlı Gurme’nin serpme kahvaltısı 95 TL olurken, House Cafe’nin kahvaltı tabağı ise 50 TL’den başlıyor.

FARKLI SEÇENEKLER

Kahvaltı fiyatlarının daha yüksek olduğu yerler ise oteller. Taksim’deki Divan Otel’de açık büfe kahvaltının bedeli 135 TL, Beşiktaşta’ki Shangri-La Hotel’de de 145 TL ödemek gerekiyor. Yine aynı bölgedeki Swissotel’in açık büfe kahvaltısının fiyatı ise 189 ile 295 TL arasında değişiyor. İkinci seçenekte mönü de suşi de var. Beşiktaş’taki Feriye Lokantası’nda kahvaltı için istenen ücret 85 TL olurken, Raffels Hotel’de iki farklı seçenek sunuluyor. İlk seçenek açık büfe kahvaltı ve fiyatı 150 TL. Geç kahvaltı olarak bilinen ve Brunch olarak adlandırılan farklı içecek servislerinin yapıldığı zaman diliminde kahvaltı edilmek istenirse kişi başı fiyat 345 TL’ye çıkıyor. Şişli’deki ST. Regis Hotel’de de açık büfe kahvaltı için 140 TL’lik ücret talep ediliyor. Taksim’de yeni açılan Sofitel otelde

ise tüketiciye iki farklı seçenek sunuluyor.

Fiyatlar 75 ve 90 TL.

KAHVALTILIK ALIŞVERİŞİ 170 TL

EĞER evinizde zengin bir kahvaltı yapmak isterseniz marketten alacağınız ürünlerin toplam fiyatı 170 TL’yi bulabiliyor. Bizim hesapladığımız ürünlerin fiyatı ise şöyle: 500 gramlık ezine beyaz peynir 21 TL. 300 gramlık eski kaşar 22 TL. 400 gramlık taze kaşar peyniri 15 TL. 150 gram pastırma 25 TL. 500 gram sucuk 27 TL. 1 kilogram domates 3.5 TL. 1 kilogram salatalık 4.5 TL. 500 gram zeytin 20 TL. 380 gram vişne reçeli 10 TL. 110 gram salam 12 TL. 15’li yumurta 7 TL. Ekmek, simit, poğaça ya da börek eklenirse bunlar için de 20 TL eklenebilir.