Kafa karıştıran iki açıklama! 150 bin ton hamsi nerede?

Balıkçıların hamsi avı ile ilgili sezonun vasat geçtiğine yönelik açıklamalarına yönelik Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden tam tersi yönde bir açıklama geldi...

YÜZDE 50 ARTIŞ VAR

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan Aydın, yaptıkları tespitlere göre bu sezon Hamsi avında önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış yaşandığını söyledi.

150 BİN TONU BULDU

Özellikle kamuoyunda bu yıl Hamsi’nin önceki yıllara göre çok daha az avlandığı algısının öne çıktığına dikkat çeken Aydın, daha önce 70-80 bin ton civarında avlanan Hamsi avının henüz sezonun bitmemesine rağmen 150 bin tonu bulduğunu söyledi.

PALAMUTTA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Palamut avında Türkiye’nin dünya birinci olduğunu da kaydeden Aydın, “5 bin tonlardan başlayıp 70-80 bin tonlara varan palamut avımız var. Palamut avında dünyada birinciyiz. Bizden sonra Meksika geliyor. Dolayısıyla 5 türü (Hamsi, Palamut, Lüfer, Çaça ve İstavrit ) dahil ettiğimiz projedeki ürettiğimiz rakam çok önemli. Çünkü bu türler hem Türkiye balık üretiminin yüzde 70-80’nini oluşturuyor hem de tüm Akdeniz havzası, Karadeniz’i de içine aldığımızda yüzde 80’ninden fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla bu türlerin çoğunluğunu biz avlıyoruz bununla ilgili çabayı da biz gösteriyoruz” diye konuştu.