Kadınların yarısı bankasız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKadınların yarısı bankasız
GeriEkonomi Kadınların yarısı bankasız
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Elif ERGU-CUMARTESİ SOHBETLERİ
30.03.2018 - 21:30, Son Güncelleme:

Kadınların yarısı bankasız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadınların yarısı bankasız

BKM CEO’su Soner Canko, şubat ayı sonunda Türkiye’de 62.9 milyon adet kredi kartı ve 133.7 milyon adet banka kartı kullanıldığını belirterek, “2017 Ocak ayında 22.9 milyon olan bireysel kredi kartı sahibi 2018 Ocak ayında 24.5 milyona çıktı. Bugün hâlâ 15 yaş üstü kadınlarımızın yarısının bir banka hesabının olmadığı görülüyor” dedi.

TÜRKİYE’DE ödeme sistemleri alanında ilkleri sunmak için 1990 yılında 13 özel ve kamu bankasının bir araya gelmesiyle yola çıkan Bankalararası Kart Merkezi’nin CEO’su Soner Canko, kendini iflah olmaz bir dijital dünya meraklısı olarak tanımlıyor. Soner Canko ile ‘kartlı ödeme sistemleri’ndeki son gelişmeleri konuşmak için buluştuk.

90 LİRA ALTINA KART

Türkiye’deki bankaların hizmetleri birçok Avrupa Bankası’ndan ileride ancak iş icat çıkarmaya ve yeniliğe geldiğinde ne noktadayız? Türkiye’den bu anlamda bir yenilik çıkabilir mi?

- Türkiye’nin bankacılık sistemi ve özellikle de kartlı ödeme sistemleri gelişmiş ülkelere de örnek oluyor. Biz de sahip olduğumuz teknolojik gücü, gelişmiş insan kalitesi ve BKM’nin bilgi birikimi ve deneyimi ile birleştirerek, pazarın ulaştığı olgunluk seviyesinin en son noktası olarak Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’u hayata geçirdik. Elbette sadece bugün için değil, geleceğin ödeme sistemlerini de inşa etmek üzere yola çıktık. TROY ile bu nüfusun hem ilk kartı olmak istiyoruz hem de dijital dünyaya ilk adım atışının bizimle olmasını amaçlıyoruz.

TROY’un güçlü yabancı rakipleri var. Nasıl rekabet edeceksiniz?

- Onların bugüne kadar hedeflemedikleri bir kitleyi hedefliyoruz. İş planımızın odağında bankasız kesimin yoğun şekilde harcama yaptığı alanların tespit edilmesi ve bu alanlarda kart kabulüne yönelik çalışmaların başlatılması var.

En küçük alışverişte bile kart kullanın diyorsunuz...

- Bu mümkün olacak. Toplu taşıma, bakkal, pazar, manav ve bunun gibi alanlar buna örnek gösterilebilir. Harcamanın “nerede” yapıldığının yanı sıra bir de “nasıl” yapıldığını irdelememiz lazım. Bu açıdan baktığımızda da “mikro ödemeler” olarak adlandırdığımız 90 lira altı ödemelerin rolü kritik.

TROY’un şu andaki büyüklüğü nedir? Hedefleri nedir?

- TROY’un bugün 25 banka, 3 elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 28 üyesi var. Bu 28 üye, Türkiye ödemeler pazarının yüzde 100’ünü temsil ediyor. TROY logolu kart sayısı ise 2 milyonu aştı. 2017’de verilen her 100 banka kartından 11’i TROY logoluydu. Yani TROY yeni kart pazarında, 1 yıldan kısa bir sürede yüzde 10’un üzerinde bir pazar payına ulaştı. Önümüzdeki yıl amacımız 7 milyon karta ulaşmak, 2022’de ise 40 milyon TROY logolu kart ile pazarın 20’sini temsil etmek. Diğer yandan global bir ödeme kuruluşu olan ve yurtdışında 185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1.9 milyonun üzerinde ATM’de geçerli olan Discover ile yapılan işbirliği sonrasında; TROY logolu kartlar, artık uluslararası işlemlerde de geçerli olmaya başladı.

Türkiye’de nakit kullanma alışkanlıkları değişiyor mu?

- 2017’deki araştırmaya göre Türkiye’de 10 kişiden 7’sinin ödeme aracı olarak kredi kartını tercih ettiği görülürken, banka kartını ödeme aracı olarak kullananların sayısı da artıyor. Gelecekte ödemelerini cep telefonu ile yapmak isteyenlerin oranı bu yıl yüzde 67’ye yükselirken, temassız ödeme teknolojisini kullananların oranında da son 2 yılda 7 puan artış gözleniyor.

62.9 MİLYON ADET

Türkiye’de bireysel kredi kartı sahibi olan kişi sayısı son rakamlarla nedir? Kadın-erkek oranları ne durumda?

- 2018 Şubat için açıkladığımız verilere göre, Türkiye’de 62.9 milyon adet kredi kartı ve 133.7 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2017 Ocak’ta 22.9 milyon olan bireysel kredi kartı sahipliğinin 2018 Ocak’ta 24.5 milyona çıktığını görüyoruz. Bugün hâlâ 15 yaş üstü kadınlarımızın yarısının bir banka hesabının olmadığı görülüyor.

Bunu AB ülkeleri ve ABD ile karşılaştırabilir miyiz?

- 15 yaş üzeri nüfusta yüzde 40’lar seviyesinde olan kredi kartı sahiplik oranımızın yüzde 50’ler seviyesinde olan AB ülkeleri ve yüzde 60’lar seviyesinde olan ABD’den geride.

İnternetten kartlı ödeme de artıyor. Son rakamlarla ne kadar oldu?

- 2017’yi yüzde 45 büyümeyle yaklaşık 100 milyar lira ile kapatan internetten kartlı ödemeler 2018’de de hızlı büyümesini sürdürüyor. Bugün her 100 liralık kartlı ödemeden 15 lirası internetten gerçekleşiyor. 31 Ocak kart onay süreci sonrasında ise büyümenin hız kesmeden devam etti.

2017’DE 677 MİLYAR LİRALIK KARTLI ÖDEME YAPILDI

- 2017 yılında ilk defa banka kartlarıyla yapılan alışveriş adedi nakit çekim adedini geride bıraktı. Artık her 3 kartlı ödemeden 1’inde kullanılan banka kartları, nakit çekimde değil ödemelerde hayatımızın vazgeçilmez parçası oldu.

- İnternetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 45 artışla son 5 yılın en büyük büyümesini gösterdi.

- 2017 yılında kredi kartı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 62,4 milyona ulaştı.

- Bireysel kredi kartı sahibi kişi sayısı ise 2016 yılında 22.8 milyon iken 2017 yılında 24.5 milyona yükseldi. 2016 yılında 117 milyon olan banka kartı adediyse, yüzde 12 artışla 131.6 milyona çıktı.

- Kredi kartı ile ödeme tutarı 2017 yılında yüzde 13 büyüyerek 606 milyar liraya, banka kartı ile ödeme tutarı ise yüzde 41 büyüyerek 71 milyar liraya ulaştı. Toplam kartlı ödeme tutarı ise yüzde 15 büyüme ile 677 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kadınların yarısı bankasız

SONER CANKO KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi mezunu olan Soner Canko, İktisat fakültesi’n de de doktora yaptı. Dışbank Bilgi teknolojileri Bölümü’nde iş yaşamına başlayan Canko, Citibank, Alternatifbank’ta çalıştıktan sonra First Data Türkiye’de kurucu genel müdür oldu. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Canko, dijital dönüşüm konusunda birçok etkinliğe imza atmış bir yönetici. Canko, 2011 yılından bu yana BKM CEO’luğu yapıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir dönemin devi satıldı

Dünya şehirleri ‘marka’ olma yarışında

Endüstri 4.0 için düğmeye basıldı

Otomotiv gibi gaza basmalı