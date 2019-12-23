Kadınlara mentorlük desteği

Profesyonel iş hayatındaki kadınların profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, başta Genel Müdür Filiz Yavuz Diren olmak üzere, Philip Morris/Sabancı’da görevli üst düzey kadın yöneticiler mentor olarak yer alıyor. 20 yeni danışan ve 20 mentor, Philip Morris/Sabancı genel merkezinde yapılan organizasyonda bir araya geldi. Filiz Yavuz Diren, “Kariyer yolculuğunda zorlu dönemeçler olabiliyor. Gelişimimizi planlarken bu yoldan daha önce geçmiş başarılı yöneticilerin desteğine ihtiyaç duyabiliyoruz. Çalışanlarımız için şirketimiz bünyesinde mevcut olan mentorluk programlarının bir benzerini, değerli iş ortağımız KAGİDER ile şirket dışındaki kadınlar için hayata geçirdik. 22-29 yaş arasındaki kadınların kişisel ve mesleki gelişimini gözlemleme ve destekleme fırsatı bulduğumuz için mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.Philip Morris/Sabancı çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürünün temelinde, eşitlik ilkesinin bulunduğunu ifade eden Diren, şöyle konuştu:

GELECEĞİN YÖNETİCİLERİ

“Kadının güçlendirilmesini kendine misyon edinmiş bir şirket olarak geleceğin kadın yöneticilerine destek olmak istedik. Bu sene firma olarak gurur duyduğumuz başka gelişmeler de oldu. Kadın ve erkek çalışanlarımızın eşit ücret aldığını belgeleyen Equal-Salary sertifikasını Türkiye’de alan ilk özel şirket olduk.” KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise KAGİDER olarak eğitime erişim, istihdama erişim ve girişimcilikte eşit fırsatların ve eşit temsilin olması için çalıştıklarını ifade ederek, “Biliyoruz ki kadınların istihdama katılımı önünde rol model eksikliği, mentor eksikliği, network eksikliği, eğitim eksikliği gibi engeller bulunuyor. Kadınlar pek çok zorlukla karşılaşıyorlar, ancak hayatlarını iyileştirecek tek bir olumlu adım bile hayatlarını bambaşka bir yöne götürmeye yetebiliyor. Çünkü kapı bir kez açıldığı zaman, o kadınlar, mücadele etmekten asla vazgeçmiyorlar; giderek güçleniyorlar, başka kadınları da güçlü kılmak için çaba sarf ediyorlar” dedi.