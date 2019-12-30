Kadınlara ilham verecek

Yılın son günlerinde başarılı bir Türk kadın bankacı olarak global bir göreve terfi ederek bir ilki gerçekleştirdi Pınar Abay. Bundan 8 yıl önce ING Türkiye Genel Müdürü olduğunda 34 yaşında genç bir kadın olarak bir ilke imza atmıştı. Bu geçen sürede ING Türkiye’de yakaladığı başarı onu 2020’de ING Grubu Global İcra Kurulu’na taşıyor. Abay, ING Grubu’nda Hollanda, Lüksemburg ve Belçika’dan sorumlu olarak görev yapacak. Kısa süre sonra İstanbul’dan ayrılacak olan Pınar Abay sorularımızı yanıtladı.

34 YAŞINDA GENEL MÜDÜR OLDU

İlkleri yapan bir kadın bankacısınız. Sizi işinizde bu yenilikleri yapmaya ne motive ediyor?

ING’ye 2011 yılında 34 yaşındayken Genel Müdür olarak katıldım. Bana o dönemde çok zorlu bir görevi üstlendiğim ve aslında fark yaratacak dar bir alanım olduğuna dair uyarılar geldi. Ben ING Türkiye’ye kocaman bir hayalle katılmıştım. Türkiye’nin en çok çalışılmak istenen kurumunu ve bence birbirinden çok farkı olmayan bankalar arasında yenilikçi, farklı ve sıradışı bir bankacılık deneyimi yaratmayı hedefledim.

Bugüne kadar yaptıklarınız da şimdi sizi yurtdışına üst düzey bir göreve taşıyor…Şimdi ne hayal ediyorsunuz?

Beni ailemle beraber yepyeni bir hayat kurmaya, alışık olduğum ve benim için kolay olan düzeni seçmeye değil de, zor olanı yapmaya motive eden en büyük şey bir Türk kadını olarak başka kadınların da hayatına ilham verebilecek işler yapmayı hayal etmek. Aslında dünyanın her tarafındaki genç kızlarımıza “Bu, olabilir” dedirtmek.

Sizin Türkiye’de yaptıklarınız ING Grubu’nu da etkilemiş olmalı…

ING Türkiye Genel Müdürü olduğumda sektörde en genç genel müdürdüm. ING ile beraber çıktığımız yol, eski köye yeni adet getiren, sektörden ayrışan, kalıpları kabul etmeyen bir yol oldu. ING Grubu gibi yaşa ya da cinsiyete değil, önce yeteneğe önem verilen bir kurumda çalışıyor olmanın büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Genç ve dinamik ekibimizle iş süreçlerinden iletişime, insan kaynaklarından dijital altyapıya kadar her alanda kültürel dönüşüm vizyonunu hayata geçirdik. ING Türkiye bu dönüşümde gerçekleştirdiği başarı ile ING Grubu içerisinde çok farklı bir yere gelmiş durumda.

BU POZİSYONA GELEN İLK KADIN

ING Grubu Global İcra Kurulu üyesi olarak sorumluluklarınız ne olacak?

ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve pazar liderleri bölgesi olan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden sorumlu olarak görev yapacağım. Bu önemli pozisyona ilk kez bir kadının ve o pazarlardan gelmeyen bir yöneticinin de getirilmiş olması ING’nin sadece kadın-erkek veya ülke ayrımı olmadan yeteneğe ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Genelde bankacılık sektörü kadın çalışanların çok olduğu ancak yönetici kademelerinde kadın sayısının az olduğu bir sektör. Siz nasıl başardınız? Neler değişti, değişiyor?

ING Türkiye’de grup müdürü ve üzeri seviyede kadın oranı yüzde 39. Genel müdür yardımcısı düzeyindeki kadın oranımız ise yüzde 41. Yönetim kurulunda kadın oranımız yüzde 50. Bu sonuca, kadın çalışanlarla etkin ve organik iletişim kurarak, onları dinleyerek, iş ve özel yaşam dengelerine katkıda bulunmaya çalışarak ve kariyer yollarını destekleyerek ulaştık. Aslında biz sadece kadınları dinledik, eşit şartlar sağladık ve sonucu zaten bu oldu. Ancak bu noktada, bankamızın her bir erkek çalışanın da Heforshe ‘kadın için erkek’ prensiplerini benimsemiş olduğunu unutmamak lazım.

Sizin işinizdeki prensipleriniz neler?

Bir defa kendiniz çok çalışmadan başkalarından çok çalışmalarını bekleyemezsiniz. Yaptığım işe çok emek koyduğuma inanıyorum. Bence başkalarına iş yaptırarak iş yönetilmez. Ortada bir hedef varsa siz de ekibiniz ile en ortada mücadele etmeyi bilmelisiniz. Adalet benim için çok temel bir prensip.

PINAR ABAY KİMDİR?



Bilkent Üniversitesi’nde Ekonomi eğitimi alan ve Harvard Business School’da MBA yapan Pınar Abay, 1977 doğumlu. Kariyerine 1998 yılında danışmanlık şirketi McKinsey&Company’de başlayan Abay, San Francisco ve New York ofislerinde de görev yaptıktan sonra İstanbul ofisinde yönetici ortak olarak çalışmış ve bankacılık sektörüne danışmanlık vermişti. ING Türkiye’ye 2011 yılında 34 yaşındayken Genel Müdür olarak atanan Pınar Abay, bu görevine ek olarak 2016 yılında ING Belçika Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirildi. 2 çocuk annesi Abay, ING Grubu Global İcra Kurulu üyesi olan ilk Türk oldu.