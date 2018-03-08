Kadınlar yükselmeye hazır

PwC’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine dikkat çekmek için hazırladığı Söz Kadınlarda: Kadınlar için iş yerlerinde neler değişmeli? başlıklı raporu, kadınların kendilerini iş yaşamında iddialı ve yükselmeye hazır hissetmelerine rağmen, konu kariyer gelişimi ve terfilere geldiğinde işverenlerine tam güvenemediklerini ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan kadınların yarıya yakını da aile kurmanın ve anneliğin kariyerlerinde ilerlemeyi olumsuz etkileyeceğinden kaygı duyuyor.

SONUÇLAR ÇARPICI

PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın: “Raporda bazı sonuçlar oldukça çarpıcı, araştırmaya katılan hemen tüm kadınlar için sevdikleri bir işte çalışmak ve kariyer ile özel yaşamı dengeleyebilmek çok değerli. Kadınların yüzde 75’i kariyer basamaklarında yükselmeyi gönülden istiyor ancak zihninin bir tarafında anneliğin ve aile yaşantısının bunun önünde engel olacağı kaygısı var. Çalışmanın bir diğer ilginç çıkarımı da, kadınların kariyerlerinde ilerlerken; terfi, yeni projelere talip olma, gelişim fırsatları talep etme gibi konularda seslerini yükseltmeleri gerektiği yönünde. Son iki yılda terfi alan kadınların sadece yüzde 63’ünün bu konuyu dile getirmiş olması bunun göstergesi. İyi ve ses getiren projelere atanan kadınlara baktığımızda yüzde 80’inden fazlasının bu projelere inisiyatif kullanarak talip olduğunu görüyoruz. Yani kadınlar iş yaşamında isteklerini ortaya koyup bunu yüreklice talep ederek kendilerini gösterdiklerinde bunun karşılığını alıyorlar.”

3 KONU DEĞİŞMELİ

Rapor, liderlerin kadınların kariyerlerini geliştirmesine yardımcı olmak için odaklanması gereken üç önemli alanı ortaya konuyor:

1. Şeffaflık ve güven: Kadınlar kişilik özelliklerini, yeteneklerini ve avantajlarını iyi analiz etmeliler. Böylece kendi konumlarını başarılı bir şekilde yapılandırabilir ve çevrelerinden aldıkları geri bildirime güvenebilirler. İş yaşamında daha fazla şeffaflık, hem kadınlar hem de erkekler için potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlar.

2. Stratejik destek: Kadınlar, kariyer hedeflerinin peşinde koşarken, gerek evde gerekse iş yerinde onları geliştirecek ve güçlendirecek bir ilişki ağına ihtiyaç duyuyor. İş ortamında ve özel hayattaki destek, kadınların bağımsızlıklarına ve toplumdaki konumunun gelişmesine yardımcı olur.

3. Yaşam, aile sorumluluğu ve çalışma hayatı: İşverenler, iş ve özel yaşam arasında denge kurma yönünde kadınlara yönelik yaklaşımlarını gözden geçirmeli, önyargılarla mücadele edilmeli ve çözümler üretilmeli. Son yıllarda küresel anlamda annelik ve babalık izinleri ve yeniden işe başlama programları konusunda yepyeni projeler yürütülse de, bu çalışmalar daha yaygın hale gelmeli ve teşvik edilmeli.