Kadınlar için teknoloji TIR’ı
TÜRK Telekom’un kadınlara yönelik olarak başlattığı ‘Teknoloji Seferberliği Projesi’ndeki Gezici Eğitim TIR’ı ikinci sezonunda 24 il ve 34 farklı noktayı ziyaret edecek.
Erzincan’dan başlayacak proje kapsamında teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Gezici Eğitim TIR’ında kadınlara internet kullanımı, e-Devlet, ve mobil uygulamalar ile sosyal medya başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran birçok konuda eğitim verilecek.
Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Geçen yıl 38 ilde gerçekleştirilen ve 5 bin kişiye ulaşan projede toplam hedef 2 yılda 10 bin kişiye ulaşmak olacak. Teknolojiye ayak uydurmak isteyen, internette ben de varım diyen kadınlara sosyal medya, e-Devlet ve günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaların yanı sıra internetten ürünlerini satma imkanlarını anlatacağız” dedi.
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