Kadınlar Hepsiburada ile 18 kat büyüdüler

Aktaş’ın verdiği bilgiye göre, program kapsamında Hepsiburada teknolojisinin avantajlarından yararlanan kadınlar, işlerini 18 kat büyüttü. Hepsiburada iş ortakları içinde program öncesi kadın oranının yüzde 6 olduğunu, ancak Pazar Yeri modelinde yeni mağaza açan girişimci kadınların oranın yüzde 30’a çıktığını belirten Aktaş, “Her geçen gün girişimci kadın ailemiz daha da büyüyor, daha fazla kar elde ediyor, Türkiye ekonomisi kadınıyla erkeğiyle birlikte yükseliyor” dedi.

Girişimci Kadınlar Hepsiburada’da, 30 farklı kategoride satışa yapabiliyor. Girişimci Kadınlar’ın en çok satış yaptığı kategoriler arasında Anne & Bebek, Kişisel Bakım, Ev Dekorasyonu, Mobilya, Moda & Tasarım, Doğal & Organik Gıdalar yer alıyor.