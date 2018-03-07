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Kadınlar Hepsiburada ile 18 kat büyüdüler

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 22:47 | Son Güncelleme:

HEPSİBURADA geçen yıl başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla teknoloji gücünü toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber ediyor. Programa katılan girişimci kadınlar e-ticarette işini kurarken ya da büyütürken Hepsiburada’nın teknoloji ve pazarlama gücünden yararlanıyor. Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, “Biz, kadının ekonomiye katılmadığı bir toplumun büyümesinin mümkün olmayacağına inanıyoruz. Bu sebeple, Hepsiburada olarak hayata geçirdiğimiz Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında, Türkiye genelinde girişimciliği teşvik ediyor ve binlerce kadın girişimcinin özel imkânlarla kendi işlerini e-ticarette kurmasına, büyütmesine destek oluyoruz. Şimdiye kadar program, Türkiye genelinde bir yıldan az bir sürede, 64 ildeki girişimci kadına teknoloji gücünü ulaştırmayı başardı” diye konuştu.

Aktaş’ın verdiği bilgiye göre, program kapsamında Hepsiburada teknolojisinin avantajlarından yararlanan kadınlar, işlerini 18 kat büyüttü. Hepsiburada iş ortakları içinde program öncesi kadın oranının yüzde 6 olduğunu, ancak Pazar Yeri modelinde yeni mağaza açan girişimci kadınların oranın yüzde 30’a çıktığını belirten Aktaş, “Her geçen gün girişimci kadın ailemiz daha da büyüyor, daha fazla kar elde ediyor, Türkiye ekonomisi kadınıyla erkeğiyle birlikte yükseliyor” dedi.

Girişimci Kadınlar Hepsiburada’da, 30 farklı kategoride satışa yapabiliyor. Girişimci Kadınlar’ın en çok satış yaptığı kategoriler arasında Anne & Bebek, Kişisel Bakım, Ev Dekorasyonu, Mobilya, Moda & Tasarım, Doğal & Organik Gıdalar yer alıyor.

Etiketler: gazetehaberleri , Hepsiburada , Duygu Aktaş
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