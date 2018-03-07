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‘Kadına kadın çocuğa çocuk’

Elif ERGU
07.03.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

BOYNER Grubu bu yıl 8 Mart’ı “kadına kadın, çocuğa çocuk diyelim” mesajıyla karşıladı.

Açıklama yapan Ümit Boyner, “Bu yıl 8 Mart’ı 18 yaşından küçük yüzlerce çocuğun hamile bırakılması, zorla evlendirilmesi haberleriyle karşıladık. Olayın tüm sarsıcılığına rağmen 18 yaşından küçük çocuklara taciz ve tecavüz vakalarında verilecek cezalardaki yaş düzenlemesi, 18 yaşından küçük çocukların evlendirilebilmesi, bunun açık bir suç teşkil etmesi gibi konular bile hala tartışılabiliyor. Bu tip temel insani ve vicdani konuların tartışılmasının bir fikir zenginliği yaratmaktan ziyade toplumsal yıpranmaya yol açtığını üzülerek gözlemliyorum” diyen Boyner, hayatın her alanında eşitliğin sağlanması gerektiğine işaret etti. Boyner, amaçlarının tüm çocukların çocukluk ve büyüme hakkının dokunulmaz ve tartışılmaz olması gerektiğini vurgulayan bir filmle de farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

‘Kadına kadın çocuğa çocuk’

Etiketler: BOYNER , Ümit Boyner , gazetehaberleri
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