Kadın mühendislerin yarısı mobbing mağduru
GIDA sektöründe çalışan kadın mühendislerin yüzde 48.5’nin mobbinge, yüzde 32’sinin ise sözlü tacize uğradığı belirlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) hazırladığı “Gıda Sanayi ve Mühendisler” araştırmasına göre gıda sektöründe çalışan kadın mühendislerin en büyük sorunu cinsiyet ayrımcılığı. Bu sektörde görev alan kadın mühendislerin yüzde 37’si işyerinde cinsiyet ayrımcılığına uğruyor.
Araştırmaya göre gıdada cinsiyet ayrımcılığı hem çalışma koşullarında hem idari alanlarda hem de doğrudan bireysel düzeylerde ortaya çıkıyor. Çalışma koşullarında gerçekleşen en önemli ayrımcılık ücret eşitsizliği gösteriliyor. Kadın mühendislerin neredeyse yarısı (yüzde 42.3) aynı işi yaptıkları erkek mühendislerle aralarında ücret eşitsizliği bulunduğunu belirtiyor.Ayrımcılığın ortaya çıktığı bir diğer alan terfi-yükselmede. Kadın mühendislerin yüzde 34.6’sı terfi-yükselmede cinsiyet temelli bir eşitsizliğin varlığına vurgu yapıyor. Araştırmada bu durumun kadınların çalışma yaşamında yükselmelerinin belirli bir seviyenin ötesine geçemeyeceğini gündeme getiren “cam tavan” sorununa işaret ettiği belirtiliyor. Bir başka ayrımcılık biçimi ise doğrudan bireysel süreçlerde ortaya çıkıyor. Fabrikalarda mobbing ya da sözlü taciz en sık karşılaşılan sorunlar olarak öne çıkıyor. Kadın mühendislerin yüzde 48.5’i mobbinge maruz kaldıklarını, yüzde 32.3’ü sözlü tacize yüzde 7.7’si ise fiziki tacize uğradığını dile getiriyor.
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