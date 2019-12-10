Kadın istihdamı paketi geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılında kadın istihdamının artırılması için yeni bir destek paketinin devreye alınacağını açıkladı. Oktay, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe sunumunda, “Kadın istihdamı için 2020 yılında güçlü bir destek paketini uygulamaya koyacağız” dedi. Oktay, kadınların çalışma hayatına girişini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını yükseltecek esnek çalışma imkanlarını artıracaklarını söyledi. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, çocuk bakım hizmetleri ve ihtiyaca göre belirlenmiş mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması için teşvik uygulamalarını da fazlalaştıracaklarını belirten Oktay, şöyle devam etti: “Teşvik ve desteklerimizin etkisiyle, 2023 yılında kadın istihdam oranını yüzde 34’e, kadın işgücüne katılım oranını ise yüzde 38.5’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca işgücü piyasasına yönelik yapısal adımlar atılacak, işgücü piyasası deneme ve denkleştirme süresi ve kısmi süreli çalışma konularının taraflar arasında mutabakatla esnekleştirilmesi öngörülüyor. İstihdam teşviklerinin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanarak hayata geçirilmesi ve gençlerin iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim programlarına dâhil edilmesiyle ise genç işsizliğini azaltacağız. Yeni Ekonomi Programı’nda önümüzdeki üç yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırarak, 2022 yılında işsizliği yüzde 9.8’e indirmeyi hedefliyoruz.”

2019’DA BÜYÜME % 0.5

2019 yılının üçüncü çeyreğinde iki çeyrektir devam eden pozitif görünümün korunduğunu kaydeden Oktay, “Son çeyrekte de önemli bir sıçrama ile büyümenin artmasını ve 2019 yılını yüzde 0,5 oranında pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz” dedi. Önümüzdeki yıl yapılacak harcama kalemleri hakkında da bilgi veren Oktay, 2020’de tedavi harcamaları için 98.4 milyar lira, ilaç harcamaları için 47.3 milyar lira, aile hekimliği için 10.5 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtti. Sosyal yardımlara da değinen Oktay, şunları söyledi: “Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 13.4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve engelli vatandaşlarımızın yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 11.6 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 9,4 milyar lira, elektrik tüketim desteği kapsamında 1.8 milyar lira, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 1.6 milyar lira kaynak ayırdık.”

PETROL FİYATLARI RİSK OLABİLİR

EKONOMİ için petrol fiyatlarının risk olabileceğini söyleyen Oktay, “Ekonomimizin küresel büyüme ve ticarete bağlı dış talepteki toparlanma beklentisi ile genişletici para politikalarından olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, küresel finans piyasalarında ortaya çıkabilecek dalgalanmalar ve petrol fiyatlarında meydana gelebilecek yukarı yönlü hareketler, Türkiye ekonomisinde cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerinde risk oluşturabilecek” dedi.

MERCAN SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR

KADINA yönelik şiddete karşı mücadeleyi sıfır tolerans anlayışıyla sürdürdüklerini belirten Oktay, “Bu çerçevede, Mercan Seferberliği’ni başlatarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık Bakanlıklarımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bir araya gelerek 2020-2021 Koordinasyon Planımızı hazırlamıştır” dedi.