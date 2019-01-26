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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.01.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Kadın girişimcilerden katkı

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Kadın girişimcilerden katkı

Kadın girişimciler, ocak ayında yaptıkları 5 bin file çantayla çevreye ve bütçeye destek oldu. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfının iktisadi işletmesi "Nahıl" aracılığıyla 8 kadın kooperatifine üye kadınların ürettiği file çantaların satışı başladı.

Kadın girişimciler, yaptıkları 5 bin file çantayla hem bütçeye hem çevreye destek oldu. Plastik poşetlerin 1 Ocak'tan itibaren marketlerde ücretli olmasını öngören "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik" ile sadece çevre ve ekonomik anlamda da birçok kazanım sağlanmaya başlandı.

Sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş, bez ve file torbalara kolay erişilmesi için üretime destek oldu. Bu kapsamda Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfının (KEDV) iktisadi işletmesi "Nahıl", çalıştığı 8 kadın kooperatifine üye kadınlarca üretilen file çantaları satışa sundu.

Ünlü kadınlar da sosyal medyadan "Nahıl"a destek verdi

Kadınların ekonomik güçlenmesine destek olmak için tanınmış ünlü simalar da file çantalara sosyal medya hesaplarından destek verdi. Sosyal medya uygulaması Instagram'daki hesaplardan, Nahıl aracılığıyla satılan filelerin görselleri kullanıldı. Fileler, aynı zamanda "nahil.com.tr" adresinden, İstanbul, İzmir ve Mardin'deki Nahıl mağazalarında bireysel ve toplu sipariş şeklinde satışa sunuldu.

"File torba", "geleneksel file" ve "geleneksel fileli iki set" şeklinde 3 grupta satılan çantaların ücretleri ise 15-25-35 lira aralığında değişiyor.

 

"FİLE TORBALARI 100 KADIN GİRİŞİMCİ YAPIYOR"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı Sorumlusu Emine Gökçe Yanık, Nahıl kurulduğundan itibaren kadınlar tarafından üretilen bez çantaların satışına destek olduğunu anlattı.

Yanık, file torbanın da Nahıl'ın bir yıldır çalıştığı bir ürün gurubu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:  "Nahıl, bir yıldır kadın üreticilerle file ürünler üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu süre zarfında filenin tasarımıyla ilgili çeşitli çalışmalar ve deneme üretimleri yapıldı. Aralık ayında da ürün geliştirme süreci tamamlandı. Bugün, sayıları 100'ü bulan kadın girişimcilerimizin ördüğü file torbalar satışa sunuldu. File torbanın satışından gelen gelir kadınlara destek olurken, artan kar da kadın kooperatiflerince yoksul mahallerde işletilen kadın ve çocuk merkezlerinin ihtiyaçları için harcanıyor."

Yanık, kadın kooperatiflerinin kendi bulundukları yerlerde de bez ve file çanta yapımına başladığını, bunların belediyeler tarafından satın alındığını ifade etti.

 

"KADIN ÜRETİCİLERLE ÇALIŞARAK ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARIYOR"

Yanık, KEDV'in 1986'da kadınların ekonomik durumunu ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV'in, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yaptığını vurgulayan Yanık, vakfın faaliyetleriyle her yıl 20 bin çocuk ve kadına eğitim ve kendilerini geliştirme olanakları sunduğunu dile getirdi.

Yanık, kadınların güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Nahıl 2003 yılından bu yana, hem bireysel üreticilere hem de kadın kooperatiflerine ürün geliştirme ve pazara erişim desteği sağlamayı hedefleyen bir platform olarak faaliyet göstermektedir. Nahıl, kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticilerle çalışarak ürün geliştiriyor. Nahıl, tasarımcılar ve uzmanlardan destek alarak kadın kooperatifleri tarafından üretilen gıda ve tekstil ürünlerinin pazara uygun hale getirilmesi için çalışıyor." diye konuştu.

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