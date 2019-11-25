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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
25.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kadın girişimci sayısı katlanacak

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Kadın girişimci sayısı katlanacak

TOBB Türkiye’de geniş kapsamlı bir kadın seferberliği başlatıyor. Kadınlara olumsuz yorumları dinlememeleri yönünde çağrıda bulanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Elinin hamuru’ diye başlayan her cümleye itiraz edin. Bir olun, hemcinslerinizi koruyun. Kadınların belirli kalıplar içinde tanımlanmasına izin vermeyin. ‘Yapamazsınız’ diyeni dinlemeyin” dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kadın girişimci seferberliği başlatıyor. Geçen hafta tüm kadın girişimci kurullarını Ankara’da toplayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Toplantıda, her ilde kadın girişimci sayısını iki katına çıkarma hedefini belirledik” dedi. Hisarcıklıoğlu, kadınlara da olumsuz yorumları dinlememe çağrısında bulundu.

YÜZDE 20 DAHA FAZLA BÜYÜRÜZ

Hürriyet’e konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisine kadın elinin değmek zorunda olduğunu söyledi. Tüm çalışmaların da kadınların yönettiği işlerin daha başarılı olduğunu gösterdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Kadınların farklı bakış açıları var. itizler, önsezileri kuvvetli. Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına getirmeyi hedefliyorsak, kadınlara ihtiyacımız var. Kadınlarımızın işgücüne katılımını, erkeklerin seviyesine çıkarırsak, yüzde 20 daha fazla büyürüz. 81 ilden gelen TOBB Kadın Girişimci Kurulları’yla toplandık. Verimli bir toplantı oldu. Kadın ve erkek bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri olmazsa kuş uçamaz” dedi. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

DİJİTALDE EĞİTİYORUZ

“Artıkzengin olmak için bir bilgisayar ve bir iyi bir fikir kafi. Bir araştırmada okudum. G20 içindeki 10 ülkeyi analiz etmişler. Çalışan kadınların yüzde 20’sinin, yani 100 milyon kadının işi 2030 yılına kadar otomasyon teknolojileri nedeniyle ortadan kalkacakmış. Türkiye’de zaten tüm çalışanların sadece yüzde 31’i kadın. Şimdi bir de otomasyon nedeniyle az sayıda iş de ortadan kalkacak. Tabii bu madalyonun sadece bir yüzü. Bir de teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yeni işler var. Yine bu 10 ekonomide, yeni dönemde 170 milyon yeni iş imkanının oluşacağını iddia ediliyor. İşte biz kadınları bu geleceğe hazırlamayı öncelikli konumuz haline getirdik. Turkcell’le birlikte, Geleceği Yazan Kadınlar projesini hayata geçirdik ve kodlama-iş planı hazırlama eğitimlerine başladık. Çok başarılı sonuçlar aldık. Facebook’la ‘She Means Business’ programına başladık ve 5 bin kadına dijital pazarlamayı öğrettik. Coca-Cola’yla Kız Kardeşim Projesi’ne devam ediyoruz, 30 ilde binlerce kadına eğitim veriyoruz.”

Kadın girişimci sayısı katlanacak

KİMSEYİ DİNLEMEYİN

İş kadınlarının sorunlarının farkında olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bir köyde el emeğini dünyaya pazarlayan bir kadın girişimcimizle görüştüm. Dediler ki, ‘Biz daha fazlasını yapmaya hazırız. Ama önümüzdeki en büyük engel, atölyede çalışan kadınların eşleri.’ Yani kadınlar, iş hayatındaki tüm sorunlara ek olarak, bir de bizimle yani erkeklerle mücadele etmek zorunda” ifadelerini kullandı. Kadın girişimcilere söyleyebileceği tek bir şey olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bunları aşmanın yolu, bir olun, hemcinslerinizi koruyun. Kadınların, belirli kalıplar içinde tanımlanmasına izin vermeyin. ‘Yapamazsınız’ diyeni dinlemeyin. Kadını eve hapseden, onu dışlayan her zihniyetin, lafa ‘elinin hamuruyla’ diye başlayan herkese itiraz edin. Bu ülkenin size ihtiyacı olduğunu unutmayın. Evlatlarınızı ve özellikle kızları muhakkak okutun. Aklın cinsiyeti olmaz. Başarının cinsiyeti olmaz. Ekonominin cinsiyeti olmaz” ifadelerini kullandı.

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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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