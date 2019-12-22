Kaçakta sıra Antalya ve İzmir'de

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapılarla mücadeleye devam ediyor. Sahadaki yüzlerce imar denetçisi, başta özel koruma alanları ve sit alanları olmak üzere her bölgeyi didik didik inceliyor. Yıl boyunca özellikle Muğla ve Karadeniz illerinde yapılan çalışmalardan sonra 2020’de İstanbul, Antalya ve İzmir ön planda olacak. İstanbul’da Boğaz hattı, Antalya’da Kaş, Kalkan, Adrasan, İzmir’de Çeşme ve Urla odaklanılan bölgeler olacak. Bu bölgelerde hem kıyı şeridinde hem de yapı alanlarında incelemelere başladıklarını belirten yetkili, “Kıyılarda kaçak iskeleler ve işletmeler var, bunlar tek tek yıkılacak. Vatandaşın denize gireceği alan kalmamış durumda. Lüks işletmeler denizin içine kadar şezlonglar koymuş ve fahiş fiyat uyguluyor. Biz buralarda halk plajları oluşturacağız. Denize girmeye elverişli alanlara iskele kurulmasını sınırlandıran bir düzenleme de yapacağız. Kıyı temizliği dışında kaçak yapıları da sahadaki arkadaşlarımız tespit ediyor. Önümüzdeki yıl bunlar da yıkılacak” dedi.

17 BİN YIKIM DAHA YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl boyunca kaçak yapı tespit ve yıkımlarıyla gündemdeydi. Bakan Murat Kurum çalışmaları bizzat takip etti ve “Kaçak yapılara taviz yok” mesajını verdi. Bodrum’da lüks konut ve otel projeleri önce mühürlendi, sonra yıkımları yapıldı. Öte yandan ülke genelinde imar barışı fırsatçıları tarafından yapılan 21 bin kaçak yapı tespiti yapıldı. İmar barışı uygulamasının Aralık 2017 öncesinde yapılan yapılar için geçerli olduğunu hatırlatan yetkililer, bu tarihten sonra yapılan yapılara izin verilmeyeceğine dikkat çekti. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre 21 bin kaçak yapının yaklaşık 4 bini için yıkımı gerçekleşti. 2020’de kalan 17 bin kaçak yapı için yıkım işlemi yapılacak. Aynı dönemde denetimler de devam edeceği için 21 sayısında da artış bekleniyor.

UZUNGÖL’DE YIKIM BAŞLIYOR

TRABZON’un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl için de düğmeye basıldı. Bakanlık yetkilileri önümüzdeki hafta Uzungöl’deki kaçak yapıların yıkımına başlayacaklarını açıkladı. Uzungöl’deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 100’ün üzerinde yapı bulunuyor.

4 BİN 274 KAÇAK KORUMA ALANINDA

BAKANLIK yetkilileri yıl boyunca 37 ilde bulunan koruma alanlarda tespit çalışmaları yaptı. Kasım ayı sonu itibariyle bu alanlarda imar barışı uygulamasından usulsüz faydalanmak isteyenlerin yaptığı 4 bin 274 kaçak yapı tespit edildi.Tespit edilen kaçak yapıların bin 715 adeti özel çevre koruma bölgelerinde, 2 bin 193 adeti doğal sit alanlarında, 366 adeti ise hem özel çevre koruma bölgesi hem de doğal sit alanlarında olduğu belirlendi. Kaçak yapıların bin 989 adeti için suç duyurusunda bulunuldu, 470 adet yapının yıkımı da tamamlandı.

DENETÇİ SAYISI 3 BİNİ AŞACAK

Bakanlık tarafından kaçak yapılaşmayla mücadele etmek üzere sahada görevlendirilen imar denetçilerine yenilerinin eklenmesi için eğitim çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda 1000 kişi imar denetçisi olmak üzere seçildi. Eğitimlerini tamamlayan denetçilerle birlikte kaçak yapılaşmayla mücadele edecek imar denetçisi sayısı 3 bin 100’e ulaşacak. Ülke genelinde en çok imar denetçisi İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Ankara, Adana, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ’da bulunuyor.

Koruma ve sit alanlarındaki kaçak yapılar

İL ADET

Ankara 16

Antalya 290

Aksaray 102

Artvin 6

Aydın 107

Bartın 1

Balıkesir 22

Bilecik 2

Bursa 82

Burdur 28

Çanakkale 333

Denizli 25

Giresun 87

Edirne 215

Hatay 4

Isparta 18

İstanbul 63

İzmir 388

Kastamonu 2

Karabük 3

Konya 30

Kocaeli 18

Kırşehir 5

Mersin 178

Muğla 1412

Nevşehir 358

Ordu 1

Rize 238

Sakarya 25

Samsun 32

Sinop 6

Trabzon 171

Uşak 3

Yalova 1

Zonguldak 2