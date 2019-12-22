Kaçakta sıra Antalya ve İzmir'de
Yıl boyunca binlerce kaçak yapıda mühürleme ve yıkım gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla’dan sonra Antalya ve İzmir’e odaklanma kararı aldı. Antalya’da Kaş, Kalkan, Adrasan, İzmir’de Çeşme ve Urla mercek altına alınacak. Kıyılardaki kaçak iskeleleri kaldıracaklarını, kaçak yapıları yıkacaklarını belirten yetkililer, fahiş fiyatlı işletmeler nedeniyle mağdur olan vatandaş için halk plajları yapacaklarını dile getirdi.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapılarla mücadeleye devam ediyor. Sahadaki yüzlerce imar denetçisi, başta özel koruma alanları ve sit alanları olmak üzere her bölgeyi didik didik inceliyor. Yıl boyunca özellikle Muğla ve Karadeniz illerinde yapılan çalışmalardan sonra 2020’de İstanbul, Antalya ve İzmir ön planda olacak. İstanbul’da Boğaz hattı, Antalya’da Kaş, Kalkan, Adrasan, İzmir’de Çeşme ve Urla odaklanılan bölgeler olacak. Bu bölgelerde hem kıyı şeridinde hem de yapı alanlarında incelemelere başladıklarını belirten yetkili, “Kıyılarda kaçak iskeleler ve işletmeler var, bunlar tek tek yıkılacak. Vatandaşın denize gireceği alan kalmamış durumda. Lüks işletmeler denizin içine kadar şezlonglar koymuş ve fahiş fiyat uyguluyor. Biz buralarda halk plajları oluşturacağız. Denize girmeye elverişli alanlara iskele kurulmasını sınırlandıran bir düzenleme de yapacağız. Kıyı temizliği dışında kaçak yapıları da sahadaki arkadaşlarımız tespit ediyor. Önümüzdeki yıl bunlar da yıkılacak” dedi.
17 BİN YIKIM DAHA YAPILACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıl boyunca kaçak yapı tespit ve yıkımlarıyla gündemdeydi. Bakan Murat Kurum çalışmaları bizzat takip etti ve “Kaçak yapılara taviz yok” mesajını verdi. Bodrum’da lüks konut ve otel projeleri önce mühürlendi, sonra yıkımları yapıldı. Öte yandan ülke genelinde imar barışı fırsatçıları tarafından yapılan 21 bin kaçak yapı tespiti yapıldı. İmar barışı uygulamasının Aralık 2017 öncesinde yapılan yapılar için geçerli olduğunu hatırlatan yetkililer, bu tarihten sonra yapılan yapılara izin verilmeyeceğine dikkat çekti. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre 21 bin kaçak yapının yaklaşık 4 bini için yıkımı gerçekleşti. 2020’de kalan 17 bin kaçak yapı için yıkım işlemi yapılacak. Aynı dönemde denetimler de devam edeceği için 21 sayısında da artış bekleniyor.
UZUNGÖL’DE YIKIM BAŞLIYOR
TRABZON’un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl için de düğmeye basıldı. Bakanlık yetkilileri önümüzdeki hafta Uzungöl’deki kaçak yapıların yıkımına başlayacaklarını açıkladı. Uzungöl’deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 100’ün üzerinde yapı bulunuyor.
4 BİN 274 KAÇAK KORUMA ALANINDA
BAKANLIK yetkilileri yıl boyunca 37 ilde bulunan koruma alanlarda tespit çalışmaları yaptı. Kasım ayı sonu itibariyle bu alanlarda imar barışı uygulamasından usulsüz faydalanmak isteyenlerin yaptığı 4 bin 274 kaçak yapı tespit edildi.Tespit edilen kaçak yapıların bin 715 adeti özel çevre koruma bölgelerinde, 2 bin 193 adeti doğal sit alanlarında, 366 adeti ise hem özel çevre koruma bölgesi hem de doğal sit alanlarında olduğu belirlendi. Kaçak yapıların bin 989 adeti için suç duyurusunda bulunuldu, 470 adet yapının yıkımı da tamamlandı.
DENETÇİ SAYISI 3 BİNİ AŞACAK
Bakanlık tarafından kaçak yapılaşmayla mücadele etmek üzere sahada görevlendirilen imar denetçilerine yenilerinin eklenmesi için eğitim çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda 1000 kişi imar denetçisi olmak üzere seçildi. Eğitimlerini tamamlayan denetçilerle birlikte kaçak yapılaşmayla mücadele edecek imar denetçisi sayısı 3 bin 100’e ulaşacak. Ülke genelinde en çok imar denetçisi İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Ankara, Adana, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ’da bulunuyor.
Koruma ve sit alanlarındaki kaçak yapılar
İL ADET
Ankara 16
Antalya 290
Aksaray 102
Artvin 6
Aydın 107
Bartın 1
Balıkesir 22
Bilecik 2
Bursa 82
Burdur 28
Çanakkale 333
Denizli 25
Giresun 87
Edirne 215
Hatay 4
Isparta 18
İstanbul 63
İzmir 388
Kastamonu 2
Karabük 3
Konya 30
Kocaeli 18
Kırşehir 5
Mersin 178
Muğla 1412
Nevşehir 358
Ordu 1
Rize 238
Sakarya 25
Samsun 32
Sinop 6
Trabzon 171
Uşak 3
Yalova 1
Zonguldak 2
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle