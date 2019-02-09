Kaçak sigarada büyük düşüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKaçak sigarada büyük düşüş
GeriEkonomi Kaçak sigarada büyük düşüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Kaçak sigarada büyük düşüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaçak sigarada büyük düşüş

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "2014 sonunda yüzde 21'e kadar çıkan kaçak sigara kullanım oranı, 2018 sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyelerine geriledi." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl sonu itibarıyla kaçak sigara kullanım oranının yüzde 5,8'e gerilediğini belirterek, "Kaçak sigara kullanım oranlarındaki bu hızlı düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağladı." dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlayan sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının ülke güvenliğine ve kamu düzenine yönelik tehdit oluşturduğunu, kamu gelirlerinin azalmasına ve tütün üreticilerinin mağdur olmasına neden olduğunu ifade etti.
Milli ekonomiye ve toplum sağlığına verdiği zararlar dikkate alındığında sigara kaçakçılığıyla mücadelenin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ile Gümrük Muhafaza Birimleri tarafından gerçekleştirilen denetim, kontrol ve operasyonların, gümrüklü sahalar ile ülke sınırları içerisinde aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Pekcan, kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve tespitine yönelik Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımı ve ortak operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaçakçılıkla mücadelede ileri teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çeken Pekcan, sınırlarda görev yapan dedektör köpeklerinin de bu mücadelede aktif rol oynadığını aktardı.

Pekcan, Dünya Gümrük Örgütü tarafından bölgesel eğitim merkezi olarak akredite edilen Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezinde yetiştirilen çay ve tütün dedektör köpeklerinin ülke genelinde 22 gümrük sahasında görev yaptığını ifade etti.

"TÜRKİYE'DE KAÇAK SİGARA ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA"

Bakan Pekcan, denizlerdeki kaçakçılıkla mücadelede kullanılan ani müdahale ve devriye botları, araç ve konteyner taramada kullanılan x-ray sistemleri, araç takip sistemleri, yolcu görüntüleme sistemi ve CT tomografik bagaj kontrol sistemi gibi Bakanlık bünyesinde kullanılan ileri teknoloji sistemlerin de sigara kaçakçılığıyla mücadeleye önemli katkı sağladığını anlattı.
Sınır kapılarının yanı sıra, ülke genelinde diğer kolluk birimleriyle birlikte başlatılan topyekün mücadele sonucunda, 2014 sonunda yüzde 21'e kadar çıkan kaçak sigara kullanım oranının, 2018 sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyelerine gerilediği bilgisini veren Pekcan, "Ülkemizde kaçak sigara oranı, dünya ve Avrupa ortalaması olan yüzde 10-15 aralığının çok altına inmiştir. Kaçak sigara kullanım oranlarındaki hızlı düşüş, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

5 HAFTALIK SÜREÇTE ÖNEMLİ YAKALAMA

Gümrük Muhafaza Birimlerince son 5 yılda yürütülen kararlı mücadele neticesinde 60 milyon paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildiren Pekcan, "Bu yıl itibarıyla 5 haftalık süreçte ise ele geçirilen kaçak sigara miktarı ise 2,3 milyon paketi buldu. Bu önemli bir başarı." dedi.
Pekcan, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor