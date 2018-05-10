Kaçak geçiş affı için mini torba
HÜKÜMETİN, seçimlerden önce borçların yeniden yapılandırılması için TBMM’de yasalaştırdığı torba tasarıya “kardeş” geliyor.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti kurmayları ile ekonomi bürokratlarının son iki gün yaptığı çalışmanın ardından yaklaşık 10 maddelik yeni bir mini torba düzenlemesi hazırlandı. Düzenlemede, daha önce konuşulmuş olmasına rağmen son görüşülen tasarıya konulamayan ve oldukça büyük bir borcun yapılandırılmasını içeren otoyol ve köprü kaçak geçişleri de bulunuyor. Buna göre, tüm bu kaçak geçişlerle ilgili 1.2 milyar liralık alacak yeniden yapılandırılacak. Yapılandırma şartları aşamalı olacak. Bu cezaların bir bölümünün faizleri silinecek, bir bölümü taksitlendirilecek. Buna ilişkin ayrıntılar oluşturuluyor.
DÖVİZ BÜROLARI
Yasal düzenlemeyle, döviz bürolarındaki usulsüz işlemlerle ilgili ceza düzenlemesi yapılacak. Yönetmelikler, tebliğ ve düzenleyici işlemlere aykırı hareket eden döviz büroları sahiplerine yönelik yaptırım getiriliyor. Bu kişilere, usulsüz işlemlerle ilgili para cezası getirilecek.
KAÇAK TÜTÜN ÜRETİMİ
Düzenlemede, kayıt dışı tütün üretimine getirilen hapis cezası uygulaması 2019 yılının sonuna ertelenecek. Bu yılın Temmuz ayına kadar verilen süre uzatılıyor. Bu özellikle Adıyaman bölgesinde kaçak üretilen ve küçük satılan tütün üreticilerini ilgilendiriyor.
BİLDİRİM CEZALARI
SGK’ya işverenler tarafından yapılan bildirgelerde hesap hatası yüzünden yaşanan cezaların, 15 gün içinde düzeltilmeleri şartıyla cezaların silinmesi sağlanacak. Mini torba tasarıyla ayrıca, İskan Yasası’ndan kaynaklanan bazı sıkıntıların giderileceği, vatandaşa kolaylık getirileceği belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle