Kabus vizesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Burak Coşan
07.11.2018 - 00:52, Son Güncelleme:

Kabus vizesi

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Kabus vizesi

Yurtdışına çıkmak isteyenlerin başı ‘vize dolandırıcılarıyla’ dertte. Dolandırıcılar, arama motorlarına verdikleri reklamlara kendi kurdukları ‘resmi görünümlü internet sitelerinin’ aramalarda üst sıralarda yer almasını sağlıyor. Tüketici de ilk gördüğü internet sitesine girerek hem parasını kaptırıyor hem de kişisel bilgilerini güvenilir olmayan kişilerle paylaşmış oluyor.

İNTERNET üzerinden yapılan dolandırıcılıkların arkası kesilmiyor. Şimdi de hedefte yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlar var. Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelerin yetkilendirdiği aracı kuruluşların isimlerini kullanan dolandırıcılar vatandaşın hem parasını alıyor hem de çok özel bilgilerini ele geçiriyor. Vatandaşın 200-750 TL arasında dolandırıldığı sistem şu şekilde çalışıyor:

İSMİNİ KULLANIYORLAR

Vize almak isteyen herşeyden habersiz vatandaş internette ‘Almanya vize randevu’ araması yapıyor. Arama motorlarının ilk sırasında ‘reklam’ ibaresiyle onlarca sitenin duyurusu yer alıyor. Aslında bu sitelerden sadece bir tanesi Almanya’nın yetkilendirdiği aracı kuruluşa ait. Ancak vatandışın bunu ayırt etmesine imkân yok. Konsolosluğun adını bile çağrıştıran internet sitelerine aldanan vatandaş bir tıkla kendini tuzağın içinde buluyor. Örneğin İtalya ve Almanya vizesi vermeyle yetkilendirilmiş kurum iDATA’nın adıyla bile arama yapsanız ilk sıralarda bu kuruluşun kendi sitesi çıkmıyor. Farklı site uzantılarına sahip olan iDATA ismini çağrıştıran internet siteleri ard arda sıralanıyor. Üstelik bu siteler açıklamalarında ‘İData Almanya Vize Başvurusu’ ismi bile kullanılıyor.

Kabus vizesi

SAHTE RANDEVU TARİHİ

Başvuru sırasında TC Kimlik No’dan tutun da pasaporttaki tüm bilgileri isteyen bu siteler en son vize randevusu aşamasında vize ve hizmet bedeli olarak Euro veya TL bazında 200 TL ile 750 TL arasında değişen miktarda para talebinde bulunuyor. Online ödemelerle aracılığı ile bu paraları da tahsil ediyorlar. Bu aşamadan sonra dolandırıcıların bazıları kendileri gerçek yetkili şirketin internet sitesi üzerinden başvuru yapıyor. Vize bedelini de kendileri yatırıyor. Böylece aradaki fark ve hizmet bedeli ceplerine kalıyor. Bazı internet siteleri ise bu randevu başvurusunu bile yapmayıp tüm paraya el koyarak vatandaşı mağdur ediyor. Sahte randevu tarihi alan vatandaş konsolosluğun yolunu tuttuğunda dolandırıldığını anlıyor. Konsolosluğun yetkilendirdiği kurumlardan biri olan iData müşteri hizmetlerindeki kişilerle de konuştuğumuz da tek yetkilinin kendileri olduğunu, diğer sitelerin tüketicinin verdiği bilgilerle vize randevuları ve diğer işlemleri resmi site üzerinden gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

RESMİ SİTEDEN UYARI

İNTERNET dolandırıcıları sadece iDATA ismini kullanmıyor. iDATA dışında çeşitli ülkeler hizmet veren Vfs Global, As Vize, Bls International, Tls Contact ve Kosmos gibi vize hizmeti veren kurumların da isimleri kullanılarak internet üzerinden hizmet veriliyor. Bu kurumların resmi internet sitelerinin çoğunda dolandırıcılara karşı uyarı yazıları çıkıyor. Sitelerde yer alan açıklamada ortak nokta ise şu: Bazı internet siteleri yetkili bir kurum veya temsilci gibi davranarak hem kişisel bilgilerinizi hem de paranızı alıyor. Para karşılığında vize verilmesi gibi bir uygulama yoktur. Tüketicileri dikkatli olmaya çağırıyoruz.

VİZE ÜCRETİ 85 EURO

GİDİLECEK ülkelere göre vize ücretleri değişiklik gösteriyor. Örneğin Almanya’ya vize almak isteyen bir tüketici resmi kurum üzerinden ilerlediğinde schengen vizesi için yaklaşık 85 Euro ödüyor. Ancak dolandırıcılar vize ücretine ek olarak 30-35 Euro’luk ek ücret talep ediyor. Tüketici bunun da vize ücreti içinde olduğunu düşünüyor. Burada vize için randevu alınmış olsa da tüketici fazladan ödediği paradan haberdar olmuyor. Hiç randevu almayan dolandırıcılar ise hem vize ücretini hem de hizmet bedelini almış oluyor. Burada tüketiciden alınan ücret ise 120 Euro’ya kadar çıkıyor. 

VİZE VEREN KURUMLAR BELLİ

BAZI tur şirketinin vize departmanlarında çalışan uzmanlara tüketicilerin vize alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini sorduk. Uzmanlar şunları söyledi: “Konsoloslukların anlaşmalı olduğu resmi danışma kurumları, İDATA, Vfs Global, As Vize, Bls International, Tls Contact ve Kosmos’dur. Eğer tüketici internet sitesi üzerinden başvuru yapacaksa bu kurumların resmi internet sitesi üzerinden işlem yaptığına emin olmalı. Eğer emin olmuyorsa güvenilir tur şirketleri aracılığıyla vize işlemlerini yaptırmalı. Tüketiciler, görevlendirilen resmi kurumları gidecekleri ülkelerin konsolosluklarının oluşturduğu internet sitelerinden de kontrol edebilirler. Ancak bir uzmandan yardım almak büyük önem taşıyor.”

‘BENDEN 1300 TL ALDILAR’

VİZE randevusunu aldığını düşünerek dolandırılan vatandaşlardan biri Hürriyet’e şunları anlattı: “Macaristan’a gitmek için vize randevusu almak istedim. İnternete Macaristan vizesi yazdım. İlk çıkan siteye giriş yaptım. İsmimi ve telefon bilgimi verdim. Daha sonrasında bana geri dönüş yaptılar. Bir banka IBAN numarası verdiler. İki kişinin vize işlemleri için 1300 TL yatırmam gerektiğini söylediler. Ayrıca gelecek cuma günü için randevu verdiler. Ben de bankaya giderek verdikleri hesap numarasına para yatırdım. Sonrasında Macaristan turunu satın aldığım tur şirketine giderek eksik evrakımın olup olmadığını öğrenmek istedim. Oraya gidince tur şirketinin çalışanı dolandırıldığımı anladı. Tekrar internet sitesinde yazan numaradan iletişime geçmeye çalıştım ama telefonumu açmadılar.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (06.11.2018)2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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