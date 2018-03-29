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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
29.03.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Kabin memuru maaşları ne kadar?

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Kabin memuru maaşları ne kadar?

Kabin memuru (host/hostes) maaşları, sektöre ilgi duyan bireylerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kabin memuru alımı şartları ve maaşları, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için önem taşıyor. Peki, son dönemde kabin memuru maaşları ne kadar olarak biliniyor? İşte, kabin memuru alımı şartları ve maaşları hakkında detaylı bilgiler

Kabin memuru ya da halk arasında bilinen adıyla host/hostes olmak isteyen birçok kişi, alım şartları ve maaş detayları hakkında bilgi edinerek girişimde bulunmak istiyor. Peki, son gelişmelere göre kabin memuru maaşları ne kadar oldu? İşte, kaibn memuru alımı şartları ve detaylı bilgiler

Yazarımız Uğur Cebeci'nin Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ile gerçekleştirdiği röportajda kabin memuru maaşları, alım şartları ve çalışma koşulları hakkında birçok bilgi yer aldı. İşte, merak edilen o bilgiler;

THY’DE KABİN MEMURU-HOSTES OLARAK GİRMEK ZOR MU?

- Benim girdiğim günlere kıyasla bugün çok daha kolay. Çünkü 20-25 yıl önce havayollarına personel alımı çok kısıtlıydı. Son 10 yıldır düzenli bir büyüme içinde olduğumuz için her yıl ortalama 800 civarında kabin memuru alıyoruz.

LİSE MEZUNU ALIYOR MUSUNUZ?

- Geçtiğimiz yıla kadar lise mezunu alınıyordu ancak artık en az 2 yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları gerekliliği aranıyor. İngilizce bilmeleri, boylarının kadın kabin memurlarında 160 ile 180 arasında, erkeklerde 170 ile 190 santimetre arasında olması gerekiyor. Tabii çok uzun boy da kabinde hareket sorunu yaratıyor. Tahliyelerde ciddi bir sorun oluşturuyor. Bu ölçüler zaman içindeki tecrübelerle belirlenmiştir. Bir de elbette boy ve kilo arasındaki orantıda önemli.

KABİN MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?

- THY bu yıl toplam 800 civarında kabin memuru alımı gerçekleştirecek. Henüz alım süreci sürüyor.

- Bir yıllık bir kabin memuru 5-6 bin TL, 5 yıllık bir kabin memuru 7-8 bin TL, 15 yıllık bir kabin amiri 9-10 bin TL maaş alıyor.

- Ayrıca yılda 4 maaş ikramiye var. Bunların dışında yakıt parası, yatı seferlerinde harcırahlar da maaşa ekleniyor.

- Özellikle yaz aylarında aylık uçuşları 80 saatin üzerine çıkınca fazla mesai ödeniyor. Bu yıl THY çalışanları, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın talimatıyla bir maaş da prim aldılar.

- Beş yıllık kabin memurunun aylık geliri ortalama 13-15 bin lira arasında. THY dünyadaki büyük havayolları arasında kabin ekiplerine iyi maaş veren şirketler arasında yer alıyor.

HANGİ UÇAK TİPİNDE KAÇ KABİN MEMURU GÖREV YAPIYOR

Not: Her uçakta en az bir kabin amiri bulunuyor. Havacılık kurallarına göre her 50 yolcuya bir kabin memuru bulunmak zorunda. Uçuş süresi uzadığında ek kabin memuru görevlendiriliyor.

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