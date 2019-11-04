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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı

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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Kabataş'a uzanan ikinci kısmında da tünel çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm tünellerinin tamamlanması sebebiyle, 6 Kasım Çarşamba günü tören düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, 8 ilçeyi bağlayacak hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 15 istasyonunun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesinin hedeflendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapımı hızla devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesinde mutlu sona yaklaşılıyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında test sürüşleri devam eden hattın ikinci etabı olan Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları da tamamlandı. 6 Kasım Çarşamba günü 'Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Tünellerinin Tamamlanması' sebebiyle tören düzenlenecek. Programda, Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel çalışmasını tamamlayan TBM makinesi, hattın Fulya İstasyonu'ndaki şafttan çıkarılacak."

Tam otomatik sürücüsüz olarak inşa edilen metronun, 24,5 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyondan oluştuğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Bir saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip hattın tamamının hizmete girmesiyle günde bir milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Raylı sistem hattı, Avrupa Yakası'nda yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar'ı birbirine bağlayacak. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) Metro Hattı, 5 ayrı noktada diğer raylı sistemlere entegre olacak."

Entegrasyon noktaları ve hatlar şöyle:

"Kabataş İstasyonunda, Kabataş-Taksim Füniküler (F1) hattı ve Eminönü-Kabataş Tramvayı (T1) ile Mecidiyeköy İstasyonunda Yenikapı-Hacıosman Metro (M2) hattı ile Karadeniz Mahallesi İstasyonunda Topkapı-Sultançiftliği (T4) hattı ile Mahmutbey İstasyonunda Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir Metro (M3) hattı ile ."

Kabataş-Mahmutbey metrosuna ilk araç indirildi
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