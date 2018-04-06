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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.04.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

JPMorgan Chase'den Trump'a destek

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JPMorgan Chase'den Trump'a destek

JPMorgan Chase CEO'su Dimon, "Fikri mülkiyet hakları sıklıkla çalınıyor. Birçok ülkede yatırım yapma ve şirket sahibi olma hakları eşit değil. ABD'nin daha fazla denklik için kararlı davranması mantıksız değil." dedi.

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'dan Başkan Donald Trump'ın gümrük tariflerine ve ticaret ile ilgili planlarına destek geldi. 

ABD finans dünyasının bütün yıl sabırsızlıkla beklediği ve milyarder iş adamı Warren Buffett'tan sonra yatırımcıların en çok takip ettiği Dimon'ın "Hissedarlara Yıllık Mektubu" yayımlandı. 

Dimon, mektubunda, Trump'ın ülkede sıkça tartışılan ticaret politikalarını ele alırken, ticaret ile ilgili birçok şikayet bulunduğunu kabul etmek gerektiğini vurgulayarak, "Fikri mülkiyet hakları sıklıkla çalınıyor. Birçok ülkede yatırım yapma ve şirket sahibi olma hakları eşit değil. ABD yönetimi serbest ve adil ticaretten bahsettiğinde her şeyin aynı olmasını kastediyor. ABD'nin daha fazla denklik için kararlı davranması mantıksız değil." dedi.

ABD ile Çin'in son haftalarda birbirlerine karşılıklı gümrük tarifeleri uygulamaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dimon, ticaret savaşı olasılığının küresel ekonomik sistem için belirsizlik yarattığını ifade etti.

Öte yandan Dimon, ABD hükümetinin Çin'le müzakerelerin tek başına işe yaramadığını bildirdiğine dikkati çekerek, ABD'nin ticaret ile ilgili kaygılarını Çin'e net biçimde anlatması ve bunun Japonya ile Avrupa gibi ABD'nin güçlü müttefiklerinin desteğiyle yapılması gerektiğini vurguladı. 

Trump'ın talebiyle yeniden müzakere edilmeye başlanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında da "açık sorunlar" olduğunu savunan Dimon, "Güncellenmiş bir anlaşma adil ve tüm ülkelere faydalı olacak şekilde oluşturulmalı." ifadelerini kullandı. 

Geçen ay Trump yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından Çin bu ay başında ABD'den ithal ettiği yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını duyurmuştu.

ABD Ticaret Temsilciliğinin Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 50 milyar doları bulan yaklaşık 1300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesi planını salı akşamı açıklamasının ardından çarşamba sabahı Çin Ticaret Bakanlığı ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceğini bildirmişti. 

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