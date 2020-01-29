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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 29.01.2020 - 15:06,Son Güncelleme:/

JP Morgan işten çıkarma yapacak

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JP Morgan işten çıkarma yapacak

JP Morgan, tüketici biriminden yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

ABD'li banka JPMorgan Chase& Co tüketici biriminden yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde işten çıkarılacaklara ilişkin net bir sayı verilmedi, ancak işten çıkarılacakların birimin toplam çalışan sayısının yaklaşık %1'ini oluşturduğu belirtildi.

Kaynaklar, JPMorgan'ın işten çıkarmalar konusunda çalışanları 6 Şubat'ta bilgilendireceğini ve bu kişilere bankanın başka birimlerine görev almak için başvurma şansı verileceğini ifade etti.

Tüketici birimi; kredi kartı, mevduat, konut ve otomobil kredilerini kapsıyor ve bankanın gelirinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. JPMorgan, Reuters'e habere ilişkin bir açıklama yapmayacağını söyledi.

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