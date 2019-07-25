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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.07.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

JP Morgan hisse senetlerinde 3. çeyrekte "satış" uyarısı yaptı

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JP Morgan hisse senetlerinde 3. çeyrekte "satış" uyarısı yaptı

JP Morgan Asset Manegement stratejisti Jasslyn Yeo, ABD hisse senetlerinde yıl başından bu yana yaşanan yukarı hareketin içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte sona erebileceği uyarısı yaptı.

CNBC’ye konuşan Yeo, gelecek yıl için kar tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların yönlendirdiği ciddi bir satışın yaşanması potansiyeline dikkat çekti.

Yeo, piyasalarda şirket karlarının 2020’de yüzde 14 artmasının beklendiğine de işaret ederek, bu oranın, özellikle küresel ekonomideki "zayıf görünüm" ortamı için "oldukça yüksek" olduğunun altını çizdi.

Artışların bu yıl içinde, Dow Jones Sanayi Endeksi’nde yüzde 17’yi ve S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endekslerinde ise yüzde 20’yi bulduğuna dikkat çeken Yeo, olası satışları hisse senedi fiyatları için "ciddi aşağı yönlü risk" olarak gördüğünü vurguladı.

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