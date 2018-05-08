JP Morgan CEO'sundan çağrı
JP Morgan CEO'su Jamie Dimon: Bence buna hazırlıklı olun
Küresel piyasalar Nisan ayı sonunda ABD 10 yıllık tahvil faizinin 4 yıl sonra ilk kez yüzde 3'ü aştığında yaşadığı şoku unutamazken JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'dan yüzde 4 uyarısı geldi.
Dimon, "Yüzde 4 tahvil faiziyle kolaylıkla başa çıkılabilir. Bence buna hazırlıklı olun." dedi.
Dimon'a göre a Fed kısa vadeli faizleri beklentinin üzerinde artırırsa 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'e çıkacak.
CEO Dimon, ABD'nin büyüme ve enflasyonunun Fed'i birçok kişinin beklediğinden daha fazla sayıda faiz artırımına teşvik etmek için yeterli hızda olduğunu kanıtlamasının da mümkün olduğu görüşünde.
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