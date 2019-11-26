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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.11.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Jet Fadıl'a karşı mağdurların bekleyişi sürüyor

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Jet Fadıl'a karşı mağdurların bekleyişi sürüyor

Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold yönetimine el koymasının ardından mağdurlar bekleyişlerini ellerinde tapularıyla sürdürüyor.

Kamuoyunda Jet Fadıl olarak tanınan Fadıl Akgündüz'ün dün gece saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaat alanına geldiği ve site yönetimin artık kendisinde olduğunu söylediği iddia edildi. Bu iddialar sonrası Caprice Gold mağdurları geceden beri ellerinde tapularla inşaatta nöbet tutuyor.

MALIMIZI ALINCAYA KADAR BURADAYIZ

Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu "Buranın gerçek sahibi tapu sahipleridir. Fadıl Akgündüz'ün hiçbir hakkı yok. Tapu Genel Müdürlüğünün bize verdiği belgelerde adı geçmiyor. Biz çıktıktan sonra, bizim çıkışımızı takip etmişler. Sonra buraya gelmiş. Malımızı alıncaya kadar buradayız. Devletimiz bize sahip çıksın dedi.

BİNANIN ÜZERİNDE HİÇBİR HAKKI YOK

Mağdurlardan Leyla Metehanoğlu Dün gece burayı güvenlikçilere teslim ettik, çıktık. Çıktıktan 20 dakika sonra, güvenlikçi arkadaşlar bizi aradı. Fadıl bey buraya geldi. Bizi buradan polislerle birlikte dışarı çıkarıyor. Geri geldik buraya, geldiğimizde yeni çıkmış. Bina benim, diyor. Binanın üzerinde hiçbir hakkı yok. Buranın 612 bölümü var ve bu bölümlerin iki katı satış yapmış. Biz tapu dairesinden bu bilgileri çıkardık. Kaç oda olduğunu, ne kadarını satabilir hepsini tespit ettik. Toplam 28 bin, tapusu elinde 7 bin 500 civarı mağdur var. Hemen sosyal medyadan yazışmalarımız başladı. Mağdurlarla. En yakın çevredekiler önce buraya gelmeye başladı. Geldiğimizde de bayağı kalabalıktı. Göremedik kaçmış diye konuştu.

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