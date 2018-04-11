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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
11.04.2018 - 08:25, Son Güncelleme:

Jet Fadıl bunu da yaptı!

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Jet Fadıl bunu da yaptı!

Binlerce mağdur yaratan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’e açılan bir alacak davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Akgündüz, bilirkişinin ‘616 bin TL’ alacaklı olduğunu tespit ettiği Capricegold mağduruna karşı alacak davası açtı. Jet Fadıl bitirmediği proje için mağdura ödediği kira bedeli ‘82 bin TL’yi geri istedi. Jet Fadıl’ın avukatları başvurusunda mağdurun bu parayı Akgündüz’ün şirketine geri ödemediği takdirde ‘haksız zenginleşeceğini’ iddia etti. İki davayı birleştiren mahkeme heyeti kararını 26 Haziran 2018’de verecek.

İstanbul Bayrampaşa’da Capricegold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile 21 Aralık 2015’te tutuklanan ve hakkında 2 bin 442 yıl hapis cezası istenen “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz, 28 Mart 2017’de tahliye edilmişti. Ceza davasından tahliye edilen Jet Fadıl hakkında bir yandan da “alacak davaları” sürüyor.

82 BİN 500 TL İSTİYOR

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Capricegold’a karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’nde açılan alacak davalarının bir tanesinde “Jet Fadıl bunu da yaptı” dedirtecek bir gelişme yaşandı. İşte o süreç:

Capricegold mağduru Hasan Karaboğa’nın açtığı davada mahkeme tarafından bilirkişiden görüş alınmasına karar verildi. Bilirkişi 25 Temmuz 2017 raporunda mağdurun “bir kusuru olmadığını; 616 bin 414 TL alacaklı olduğunu” tespit etti.

Capricegold avukatları İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi’nde bir dava açtılar ve dosyaların birleştirilmesinin talep ettiler. Capricegold mağdura karşı açtığı davada “ödediği kira bedellerinin faiziyle birlikte” geri ödenmesini talep etti. Jet Fadıl’ın istediği rakam ise 82 bin 551 TL oldu.

Akgündüz’ün avukatlarının başvurusunun ardından her iki dosya birleştirildi. Mahkeme mağdura yapılan kira ödemelerinin hesaplanması için ayrıca ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Birleştirmenin ardından ilk duruşma İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’nde 26 Haziran’da görülecek.

‘CAPRİCEGOLD’UN ETEKLERİ TUTUŞTU’

Mağdur avukatı Dr. Acun Papakçı, Fadıl Akgündüz’ün şaşırtan bu başvurusunu şöyle yorumladı: “Capricegold bilirkişi raporu ile davayı kaybedeceğini anlamış ve bu kaçınılmaz sonu geciktirmek için duruşmadan iki gün önce 11 Temmuz 2017 tarihinde bir dava açmış, 13 Temmuz 2017 tarihli duruşmada da bu davadan bahsederek birleştirme talep edip süre kazanmıştır. Mahkeme, Capricegold’un açtığı davanın hakkın kötüye kullanılması olduğunu tespit ederek ret kararı vermelidir. Capricegold davayı kaybetmiştir çünkü kendi ödedikleri kira bedellerini geri istemeleri ile artık sözleşmeye ve yatırılacak paranın iadesine dair tartışmalı bir konu kalmamıştır. Capricegold bu adım ile birkaç ay süre kazanmış, ancak bunu yaparken kendi ayağına kurşun sıkmak zorunda kalmıştır. Tüm savunmalarını açtığı dava ile yerle bir etmiştir. Mahkeme, en azından müvekkilimizin yatırdığı paradan ödemeleri düşüp kalan miktarın geri ödenmesini karar verecektir...”

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