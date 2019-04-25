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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı

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Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı

Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik miktarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,34 artarak 2 milyar 86 milyon 838 bin kilovatsaate yükseldi.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinden (JESDER) yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 72 milyar 51 milyon 952 bin kilovatsaate ulaştı.

Jeotermal elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde 381 milyon 179 bin kilovatsaat arttı. Böylelikle jeotermal elektrik üretiminin toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 2,90 oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JESDER Başkanı Ali Kındap, jeotermal enerji sektörünün büyüyerek toplam enerji üretimindeki yerini perçinlemeye devam ettiğini belirtti.

Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik miktarının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,34 artarak 2 milyar 86 milyon 838 bin kilovatsaate yükseldiğini bildiren Kındap, şunları kaydetti:

"2017'de yüzde 1,4 olan toplam elektrik üretimi içindeki payımızın yüzde 3'e dayanması gelecek için oldukça umut verici. 2020'deki hedefimiz 2 bin megavata ulaşmak. Bunun için sektör yoğun çalışmalarına devam ediyor."

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