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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.04.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Jeotermal enerjide hedef 4 bin megavat

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Jeotermal enerjide hedef 4 bin megavat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Mu?du?rü Oğuz Can, Türkiye'nin jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretiminde son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini ve kurulu güç bakımından dünyada dördüncü olduğunu belirterek, "Jeotermal enerjide, 2023 ve 2030 planlamasında belli bir potansiyelin bulunduğu, hedefin ise katlanarak 4 bin megavat civarına revize edildiğini görüyoruz." dedi.

Can, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) tarafından düzenlenen Türkiye Jeotermal Çalıştay ve Kongresi'nin açılışında, sektörün dönüşümünde yenilenebilir enerjinin ucuzlamasına ek olarak, üretim santrallerinin esnekliği, yeni teknoloji ve trendlerin takibi, verimlilik gibi alanların öncelikle etkisi bulunduğunu anlattı. 

Jeotermal enerjide 2023 için bin megavat olarak öngörülen kurulu gücün aşılarak 2 bin megavata doğru ilerlendiğine işaret eden Can, şöyle devam etti: 

"Türkiye jeotermalde dünya genelinde kurulu güçte dördüncü oldu. Jeotermal enerjide, 2023 ve 2030 planlamasında belli bir potansiyelin bulunduğu, hedefin ise katlanarak 4 bin megavat civarına revize edildiğini görüyoruz. Çalışmalara kesintiye gitmeden devam edilmesi gerekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak jeotermal enerjinin stratejik ve önemli gelişim sürecinin devam ettirilmesi gereken bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Kapasite açısından yeni sahaların ortaya konması, özellikle de yeni alanların oluşturulmasında da kendi içinde sistematik içinde yürütülmesi gerekiyor.

Enerjide emre amadenin artırılması gerekiyor, jeotermal santrallerin çalışmasına bakıldığında bir çok açıdan gelişim alanı olduğunu görüyoruz." 

 "JEOTERMAL PROJELERDE HIZ KESMEYİN" 

Jeotermal enerjide sektörün çalışma alanlarının son yıllarda zenginleştiğini ifade eden Can, "Elektrik üretimi yanında, tarımsal faaliyetlerde jeotermal faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerekiyor. Teknik ve ekonomik olması şartıyla bu uygulamaları destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

2020 sonrasındaki teşvik sistemlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Can, sektörde proje geliştirenlerin bu anlamda jeotermalde hız kesmemeleri gerektiğini söyledi. 

Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap da jeotermal enerjinin 10 yıla yakın bir sürede kapasitesini 15 megavattan bin 155 megavata çıkararak dinamizmini kanıtladığını vurguladı. 

Kındap ayrıca sektörün Maden Tetkik Arama'dan edinilen deneyimle hem yatırımlara devam edip hem de yeni keşifler gerçekleştirmeye kararlı olduğunu kaydetti. 


İki gün sürecek çalıştay sonunda, jeotermal enerji piyasasının gelişimine ilişkin analiz ve YEKDEM sonrası dönem için öneriler içerecek rapor açıklanacak. 

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