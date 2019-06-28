Japonya'dan "serbest ve adil ticaret" çağrısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriJaponya'dan "serbest ve adil ticaret" çağrısı
GeriEkonomi Japonya'dan "serbest ve adil ticaret" çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.06.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Japonya'dan "serbest ve adil ticaret" çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya'dan "serbest ve adil ticaret" çağrısı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, “Bugün, liderlerle Dünya Ticaret Örgütü’nün reform çalışmalarının hızlandırılmasını müzakere etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, G20 Liderlerine küresel serbest ve adil ticareti desteklemeye yönelik güçlü bir mesaj verilmesi çağrısı yaptı.

Ülkesinin ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde konuşan Abe, bugünkü küresel ticaret ortamından derin kaygı duyduğunu söyledi.

Abe, Japonya’nın çok taraflı ticaret sisteminin savunucusu olduğunu anlatarak, “Bugün, liderlerle Dünya Ticaret Örgütü’nün (TDÖ) reforma çalışmalarının hızlandırılmasını müzakere etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Zirvenin ilk oturumunda “Dijital Ekonomi" konusunda değerlendirmelerde bulunan Abe, “Dijitalleşme toplumumuzu ve ekonomimizi çeşitli yönleriyle hızla değiştirdi. Dijital ekonomiyle küresel olarak mücadele etme eğilimini gördüğüm için mutluyum. Dijital ticareti artırırken, 5G ağlarımızın güvenliğini de sağlamalıyız” diye konuştu.

Abe, ticari ve politik gerilimleri küresel ekonomik büyüme ve küresel istikrar için bir tehdit olarak niteleyerek, G20’nin 19 liderine “onları” ortadan kaldırmak için beraber çalışma çağrısı yaptı.

Japon Başbakan “serbest ve açık” ekonomilerin küresel barış ve refah için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, ticarette “misilleme tarifelerinin' yürürlüğe konmasının kimseye fayda sağlamayacağının altını çizdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Savaşı ve depremi yaşadı, fabrikası bombalandı! Yılmadı en iyilerden oldu...
Acil durumda zorunlu dönüşüm... Bakan Kurum, can riski bulunan alanlarda dönüşümün detaylarını verdi
İstanbul Havalimanı, "yılın havalimanı" olmaya aday
Merkez Bankası'nın "Yedek Akçe" düzenlemesi Meclis'e geliyor