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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.10.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Japonya nitelikli yabancı işçi alacak

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Japonya nitelikli yabancı işçi alacak

Japonya, ‘mavi yakalı’ yabancı işçilerin aileleriyle birlikte sürekli olarak ülkede kalmasına imkan tanıyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

DÜŞÜK nüfus artış hızı ve yüksek yaşlı nüfusu nedeniyle iş gücü bulma konusunda zorluk yaşayan Japonya, yabancı nitelikli işçileri ülkeye çekmek için yeni arayışlar içinde. Shinzo Abe hükümeti Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı yasal düzenlemelerle ‘mavi yakalı’ işçilere ülkenin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Japonya’nın göç politikasında dönüm noktası olması beklenen sistem, yalnızca yüksek vasıflı profesyonellere ülkede iş imkanı sağlayan Japonya’nın ‘nitelikli işçiler’i de istihdam etmesinin önünü açacak.

BİRÇOK ALANDA İŞÇİ KABUL EDİLECEK
Hükümet kaynaklarına göre, hemşirelik ve yaşlı bakımı, tarım ve inşaat dahil olmak üzere 10'dan fazla alanda bilgi ve deneyim sahibi işçi kabul edilecek. Japonca dil yeterliliğine sahip olması gereken yabancı işçiler için iki yeni ikamet statüsü öngörülüyor.

ÖNCE 5 YILLIK VİZE
İlk ikamet statüsüne hak kazananlar, beş yıla kadar geçerli olan vizeyi almaya hak kazanacak. Ancak aile üyelerini Japonya'ya getirmelerine izin verilmeyecek.
İkinci grupta yer alan ve ‘yüksek vasıflı işçiler’ olarak tanımlananlar ise daimi ikamet statüsü alabilecek. Bu grubun, aile üyelerini Japonya'ya getirmelerine izin verilecek.

DİL ŞARTI VE BAKANLIK SINAVI VAR
Her vize statüsünde de, çalışanların günlük Japonca konuşabilmeleri ve ilgili bakanlıkların yaptığı sınavları geçebilmeleri gerekecek. Birinci tip ikamet statüsüne sahip olanlar, ikinci tip için başvuru yapma şansına da sahip olacaklar.
Devlet destekli teknik eğitim programı kapsamında Japonya’da bulunan yabancılar da ilk statüyü elde edebilecek.
Düzenlemenin konusu olacak işçileri istihdam etmek isteyen şirketlerin Japon çalışanlar karşısında ‘eşit işe eşit ücret’ gibi bazı şartları yerine getirmeleri gerekecek.

ÖZEL BİRİM KURULACAK
Adalet Bakanlığı, yalnızca yabancı işçileri kabul etmekle görevli bir kuruluş kurmayı planlarken, hükümetin ayın sonunda ilgili düzenlemeleri tartışmaya sunmayı hedeflediği ifade edildi. Hükümet ayrıca yeni sistem altında çalışacak yabancı işçilere geçim desteği sağlamayı da planlıyor.

En çok yabancı işçi Çin’den
Japonya'daki yabancı işçilerin sayısı Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın verilerine göre 2012 yılında 680 bin iken, geçen yıl Ekim ayındaki verilere göre ikiye katlanarak 1.28 milyona ulaştı. Teknik eğitim programı kapsamında ülkede bulunan işçi ve öğrencileri de içeren rakamlarda, 372 bin 263 kişi ile Çinli işçiler en kalabalık grubu oluştururken, bu grubu Vietnam, Filipinler, Brezilya ve Nepal takip ediyor.

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