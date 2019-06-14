Japonya ile "serbest ticaret" masada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriJaponya ile "serbest ticaret" masada
GeriEkonomi Japonya ile "serbest ticaret" masada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.06.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Japonya ile "serbest ticaret" masada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya ile "serbest ticaret" masada

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Hedef pazarlardan Japonya ile ticaretimizi dengeli bir şekilde artırmak istiyoruz. Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde çalışıyoruz ve son zamanlarda bu adımlar daha da yoğunlaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya'nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 

Toplantılar kapsamında önemli oturumlara katıldıklarını ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Pekcan, Türkiye’nin sürdürülebilir, kapsayıcı, kural bazlı, adil ve serbest ticaretten yana olduğunu vurguladı. 

Pekcan, G20 temasları kapsamında Kanada Ticaret ve İhracatın Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptını imzaladıklarını hatırlatarak, "Bu anlaşma sadece siyasi düzeyde değil, aynı zamanda iş dünyası açısından da önemli bir platform olacak. Bu kapsamda karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın artırılması yönünde çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı. 

Bunun yanı sıra Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myunghee ile de bir araya geldiğini aktaran Pekcan, Türkiye'nin Güney Kore ile STA anlaşmasının bulunduğunu, ikili ticareti daha dengeli bir yapıya kavuşturmak için bir yol haritası tespit edildiğini, Koreli Bakan ile teknik çalışmaların ardından sonbaharda da tekrar bir araya geleceklerini kaydetti. 

JAPONYA İLE STA GÖRÜŞMELERİ HIZ KAZANDI

Pekcan, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile de oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. 
İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4,6 milyar dolar olduğunu belirten Pekcan, son zamanlarda ilişkilerde görülen artış eğilimine rağmen ikili ticarette bir dengesizliğin söz konusu olduğuna işaret etti. 

Pekcan, hedef pazarlardan Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istediklerini vurgulayarak, Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve son zamanlarda bu adımların daha da yoğunlaştığını bildirdi. 

Japon Bakan ile Davos Zirvesinde bir araya geldiklerini, Paris'te gerçekleştirilen OECD toplantılarında da görüştüklerini ifade eden Pekcan, ayrıca teknik delegasyonun 21-24 Mayıs'ta Japon heyetiyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. 

Heyetlerin 17 Haziran'da yeniden toplanacaklarına işaret eden Pekcan, "STA görüşmelerinde her ülkenin hassas olduğu noktalar bulunuyor. Siz kendi ülkeniz için en iyisini istiyorsunuz, karşı taraf da kendi ülkesi için en iyisi istiyor. Dolayısıyla ortak bir noktada adım adım ilerliyoruz ama çok sıkı takip ediyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, Türk ve Japon firmalarının Türkiye’de ve Japonya’da daha fazla yatırım yapmalarını ve her iki ülkenin ürünlerinin daha rahat pazar bulmasını sağlayacak. STA imzalanması halinde Türkiye global ölçekte üretim yapan Japon firmalarının değer zincirlerinde yer almış olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

BREXİT SONRASI YOL HARİTASI İÇİN İNGİLTERE TİCARET BAKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ 

Diğer taraftan İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ile görüştüklerini anlatan Pekcan, "Bakan Fox, Ankara'ya gelecek. İkili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi Brexit dahil güncel gelişmeler ışığında değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. 

Bakan Pekcan, İngiltere’nin Türkiye’nin ticaret fazlası verdiği, en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olduğuna dikkati çekerek, "İngiltere bizim için önemli bir ülke. Anlaşmasız ayrılık olursa AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmasından dolayı bazı sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla kural bazlı çalışmamıza devam ederek, ticaretimizin çok fazla engellenmemesi için neler yapabiliriz bu doğrultuda kendileri ile görüşeceğiz." diye konuştu. 

"RUSYA'YA SEBZE VE MEYVE İHRACATINDAKİ HASSASİYETLERİMİZİ DİLE GETİRDİK”

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile görüşmesine de değinen Pekcan, iki ülke arasındaki ticareti daha dengeli hale getirmek için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. 

Pekcan, Rusya’ya ihracatta özellikle meyve ve sebzedeki geri dönüşler noktasındaki hassasiyetleri dile getirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
"Vize serbestisi konusunu da tekrar gündeme aldık. Rusya ile 25 -26 Temmuz'da Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantımız var, Rusya'nın Enerji Bakanı Alexander Novak ile ben de KEK eş başkanıyım. Rusya'ya 3 Nisan'da bir ön çalışma için gitmiştim. 8 Nisan’da da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenen 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısına katılmış, iki ülkenin iş adamları ile bir araya gelmiştik. Orada Bakan Novak ile beraber her sektörde çalışma gruplarının aktifleştirilmesini kararlaştırmıştık. Ticaret, yatırımlar ve bölgesel iş birliği, gemi ve yat sektör iş birliği, otomotiv ve makine gibi çalışma grupları bulunuyor. Bunların da ortak çalışmalarını 25 Temmuz'a kadar tamamlamalarını bekliyoruz. Diğer taraftan karayolları nakliyelerinde kotalarda sıkıntı yaşıyoruz. Gelencik Limanı 2 yıl süreyle bakıma alınıyor. İhracatçılarımız açısından alternatif ro-ro hattı oluşturmanın, Novorossisk Limanının tam kapasiteyle çalıştırmanın ya da karayolu taşımacılığı kotalarını artırmanın bu sorunun üstesinden gelmesine yardımcı olacağına inandığımızı kendilerine ilettik."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY Genel Müdürü Ekşi denetleme sonuçlarını duyurdu:En iyiler arasındayız
İstanbul’da TOKİ’nin sosyal konut kurası 26 Haziran’da başlıyor
Gazprom Neft Üst Yöneticisi Dyukov: OPEC anlaşması uzarsa petrol 55-65 dolarda sabitlenir
Yarın hizmete başlıyor! Sadece hafta sonu kullanılabilecek