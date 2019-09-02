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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Japonların Afrika anahtarı Türkler... Tosyalı’dan Japonya’da Afrika Çıkarması

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Japonların Afrika anahtarı Türkler... Tosyalı’dan Japonya’da Afrika Çıkarması

Tokyo’da Afrika’daki iş fırsatlarının değerlendirildiği TICAD7 Konferansı’nda Japon Toyo Kohan ile başarılı ortaklığı ve Afrika’daki yatırımları nedeniyle Tosyalı Holding’e yoğun ilgi gösterildi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve birçok Afrikalı liderle de bir araya gelen Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, “Japon ve Türk şirketler Afrika’da rakip değil, birbirini tamamlayıcı konumunda. Finansman gücü olan Japonların Afrika’ya giriş anahtarı Türk şirketleri” dedi.

TÜRKİYE’NİN önde gelen demir çelik üreticilerinden Tosyalı Holding, Japon Toyo-Kohan ile 10 yıldır sürdürdüğü ortaklık ve Afrika’daki yatırımları nedeniyle, Tokyo’da gerçekleşen Uluslararası Afrika Konferansı’nın  (TICAD7) en çok ilgi gören şirketlerinden biri oldu. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve konferansa katılan birçok Afrika ülkesi lideriyle ile Japon şirketlerinin temsilcileriyle görüştü. Özellikle Afrikalı liderlerden ülkelerine gelip yatırım yapmaları için resmi davet alan Tosyalı Holding, konferans kapsamında bir de dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden Japon Mitsui OSK Lines (MOL) ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Tosyalı Holding bu anlaşma ile Türkiye ve yurtdışındaki üretim ağlarında, hammadde ve çelik ürünlerinin taşınmasında MOL ile birlikte hareket etme fırsatlarını değerlendirecek.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ndeki imza törenine MOL Yönetim Kurulu Başkanı Junichiro Ikeda ile birlikte birçok Japon iş insanı katıldı. Tosyalı Holding’in davetlisi olarak katıldığımız törende Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, “Türk ve Japon şirketleri  Afrika’da rakip değil, birbirini tamamlıyor. Bu da Türk şirketlerine ilgiyi arttırıyor” dedi.

TAMAMLAYICI ÜLKELER

Japon ve Türk şirketlerinin başarılı ortaklıkların 3. ülkelerdeki iş fırsatlarını değerlendirme aşamasına getirdiğini belirten Tosyalı, “Afrika dünyanın iştahını kabartan bir hale döndü. Japonlar Afrika’ya yatırım yapmaya hevesli ama tek başlarına girmekte tereddüt ediyorlar. Türk şirketlerinin ise bölgede deneyimi var. Dolayısıyla Türk şirketleri, Japonların Afrika’ya girişinin anahtarı konumuna gelebilir” dedi.

Japonların Afrika anahtarı Türkler... Tosyalı’dan Japonya’da Afrika Çıkarması

Başta Cezayir olmak üzere tüm Afrika ülkelerinin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan MOL Yönetim Kurulu Başkanı Ikeda ise, “Afrika pazarına girişte Türk firmaları Japon şirketleri için tamamlayıcı oluyor. Tosyalı Holding ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmayla Türkiye ve Japonya’nın yanında 3. ülkelerdeki işbirliklerini daha fazla değerlendireceğiz” dedi. Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan da, Türkiye ve Japonya’nın birlikte iş geliştirme konusundaki kararlılığını hatırlatarak, “Son olarak Japonya’da gerçekleşen G20 zirvesinde iki ülke liderlerinin bir araya geldikleri görüşmelerde de iki ülke işbirliklerinin artırılması yeniden gündeme geldi. Türk ve Japon iş insanlarının 3. ülkelerde ve özellikle Afrika’daki iş fırsatlarını birlikte değerlendirmeleri, yatırımlara hız kazandıracaktır” dedi.

Tosyalı, ayrıca Japonya Başbakanı Abe’nin resepsiyonda kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. DEİK Türk-Japon Konseyi Başkanı olan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı ile birlikte Japon Başkaban Abe ile  birlikte fotoğraf da çektiren Fuat Tosyalı, “Resepsiyonda Abe ile hatırı sayılır bir görüşme yapma fırsatı da bulduk. Bize yakın ilgi gösterdi, Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarını iletmemizi istedi” dedi.

 

MOL İLE BİRLİKTE ORTAK YATIRIM FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

TÜRKİYE’de üretilen demir çeliğin yüzde 40’ının İskenderun ve Osmaniye bölgesinde olduğunu belirten Fuat Tosyalı, şöyle konuştu: “Cezayir’de limanımız devreye girmek üzere. Diğer ülkelerde de liman yatırımlarımız arazilerimiz olacak. Deniz aşırı taşımacılıkta, MOL’un gücü ve bizim üretim kapasitemizin önemli bir sinerji yaratacağından şüphemiz bulunmuyor. Türkiye’nin dış ticaretinin çok önemli bir kısmı deniz yoluyla gerçekleşiyor. Biz çelik üreticisiyiz; çok büyük oranlarda lojistik hacmimiz var. Tosyalı’nın yıllık üretiminde sadece nihai ürününü görülüyor. Oysa maden ve hammadde işin içine girdiğinde, taşımacılık açısından 3 katı kadar hacimden bahsediyoruz. Sadece 2018’de 10 milyon tonluk bir hacim. Bu imkanları daha ileri taşıyacak ve bu sektördeki yeni iş fırsatlarını ortaya koyacak bir noktaya geliyoruz. MOL’un deniz taşımacılığı alanındaki büyüklüğü, kapasitesi ve bilgi birikimi, Türkiye’de ve yatırım yaptığımız coğrafyalarda farklı işbirliği imkanları doğurdu. MOL ile yaptığımız bu stratejik işbirliği anlaşması kapsamında ayrıca, lojistik alanında ortak yatırım fırsatlarını da değerlendireceğiz.”

 

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