Japonlara ‘yerli somon’ satıyor
Türkiye’de “yerli somon” olarak bilinen Karadeniz Alası balığını füme olarak üreten Bandırmalı Kocaman Balıkçılık, 92 testten geçer not alarak Japonya ve Uzakdoğu’ya sushi hammaddesi olarak ithal ediyor.
Ürünü daha katma değerli hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2017 yılında 450 ton, 2018 yılında 1000 ton ihracat rakamına ulaştıklarını 2019 yılı hedeflerinin ise Tatlısu ve Karadeniz Alası olarak toplamda 2 bin ton ihraç etmeyi hedefledikleri aktardı.
Öte yandan Osman Kocaman, Kocaman Balıkçılık olarak çok farklı ürün gruplarında ihracat yaptıklarını ve başlıca ihracat ürünlerinin; kara ve deniz salyangozu, aterina (Göl Gümüşü), deniz patlıcanı, karides, kerevit (Tatlısu Istakozu) ve işlenmiş marine deniz ürünleri olduğunu söyledi.
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