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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.01.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Japonlar ve Güney Korelilerin tercihi Türk gıda ürünleri

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Japonlar ve Güney Korelilerin tercihi Türk gıda ürünleri

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından Türk gıda ürünlerinin Japonya ve Güney Kore pazarlarında tanıtılmasına yönelik yürütülen Turquality Projesi, Türk gıda ürünlerinin Japonya ve Güney Kore’ye ihracatını yüzde 36’lık artışla 115 milyon dolardan 156 milyon dolara taşıdı.

TÜRK gıda ürünlerinin Japonya ve Güney Kore pazarlarında tanıtılmasına yönelik Turquality Projesi sayesinde Türk gıda ürünlerinin Japonya ve Güney Kore’ye ihracatı, 115 milyon dolardan 156 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığının desteğiyle Türk gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarında tanıtımını yaptıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, hem Japonya’da hem de Güney Kore’de Türk gıda ürünlerinin pazar payını artırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Turquality Projesi kapsamındaki ürünlerin Japonya’ya 2015 yılında ihracatının 93 milyon dolar seviyesinde olduğu bilgisini veren Celep, “Japonya’ya gıda ürünleri ihracatında 2018 yılı sonunda yüzde 27’lik artışla 118 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Güney Kore’de ise ihracatımız 22 milyon dolardan 38 milyon dolara çıktı. Güney Kore’ye ihracatımızı yüzde 73 geliştirdik. Japonya ve Güney Kore’ye yapılan gıda ürünleri ihracatının yüzde 35’ini oluşturan 55 milyon dolarlık kısmını Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri gerçekleştirdi. Turquality Projemizin meyvelerini topluyoruz” diye konuştu.

Turquality Projesi’nde Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği güçlerini birleştirdi.

JAPON DAMAK TADINA UYGUN HAZIRLANAN MENÜLER

“Japonya’da 2 yıldır 'Discover Turkish Food' isimli aktiviteler ile 'Turquality Projesi’ne hayat verdik” diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, proje kapsamında Tokyo’da Michelin yıldızlı şef Akihiko Murata’nın Türk gıda ürünleri ile Japon damak tadına uygun olarak geliştirdiği 5 farklı yemek tarifinin Tokyo basınından, bloggerlardan, otel yöneticilerinden, tedarikçilerden, ithalatçılardan ve market zinciri yöneticilerinden oluşan davetlilere ikram edildiği basın lansmanı ve tadım etkinliği ile gerçekleştirdiklerini kaydetti. Celep, Japonya’da Turquality Projesi kapsamında bir diğer etkinliklerinin ise Japonya’nın ünlü şefi Chef Masayuki Okuda tarafından Türk gıda ürünleriyle Japon damak tadına uygun hazırlanan menülerle gerçekleştiğini aktardı.

Japonlar ve Güney Korelilerin tercihi Türk gıda ürünleri

'FOODEX FUARI’NDA TADIM ETKİNLİKLERİ YAPILDI

Japonya’nın en büyük gıda fuarı olan ve Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından uzun yıllardır başarıyla gerçekleştirilen 'Foodex Japon Gıda Fuarı ile Turquality Projesi’nin etkinliklerini birleştirdiklerini ve güzel bir sinerji ortaya çıktığını dile getiren Celep, Japonya tüketicisi için kaliteli ürün temininin şart olduğunu, bu çerçevede organik ürün ihracatının önem kazandığını, Japonya’nın 80 milyar dolarlık gıda ithalatı ile Japon halkının alım gücü dikkate alındığında bu pazarın çok önemli olduğunu vurguladı. 2017 ve 2018 yılları Mart ayında Foodex Fuarı ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği ev sahipliğinde tadım etkinlikleri düzenlediklerini, tadım etkinliklerinde Japon kamu temsilcileri, fuar katılımcısı Türk firmaları, ithalatçılar, basın mensupları, bloggerlardan oluşan yaklaşık 300 davetliye Türk gıda ürünleriyle hazırlanan Japon damak tadına uygun menüler ikram ettiklerini kaydetti.

COOKPAD’TE TÜRK MUTFAĞI KURULDU

Ayrıca Japonya’nın en büyük yemek tarifi sitesi COOKPAD’te Türk gıda ürünleriyle hazırlanan Japon damak tadına uygun tariflerin yer aldığı “Türk mutfağı” açıldı. Burada bulgurlu dolmadan kuru domates salatasına, mercimek çorbasından aşureye kadar birbirinden farklı 40 yemek tarifinin yapılışı Japonca anlatıldı. Türk gıda ürünlerinin besin değerleri ve sağlığa faydalarına da değinildi. Japonya'da faaliyet gösteren www.discoverturkishfood.com isimli web sitesi, “Discover Turkish Food” uzantılı, Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya hesapları 2016 yılı Mart ayından bu yana yayında. Japonca olan web sitesinde yemek tarifleri yanında Türk gıda ürünlerine ilişkin bilgiler, üretim bölgeleri, ürünlerin sağlığa faydaları, kullanım alanları gibi bilgiler yer alıyor.

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