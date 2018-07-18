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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Esra ÜLKAR
18.07.2018 - 22:33, Son Güncelleme:

Japonlar ticarette nezaket bekliyor

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Japonlar ticarette nezaket bekliyor

TÜRK ihracatçılar gözünü dünyanın en kalabalık 10’uncu ülkesi Japonya’ya dikti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB), Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesi amacıyla oluşturduğu ticaret heyeti, Tokyo’da bir dizi görüşme ve etkinlik gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip, 127 milyon nüfuslu Japonya’ya yapılan ziyaret kapsamında Konya, Manisa, Sakarya gibi farklı illerden gelen 27 ihracatçı firma aralarında Mitsubishi, AEON, Seven Eleven gibi ülkenin önde gelen firmalarının da olduğu yaklaşık 44 katılımcıyla görüştü. 300’e yakın ikili görüşme kapsamında Türk ihracatçılar, ürünlerini Japon gıda dağıtımcıları ve süper market temsilcilerine tanıttı.

İkili görüşmeler öncesi konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Japonya’nın gıda ihtiyacının yüzde 70’ini dışarıdan ihraç ettiğini belirterek, Türkiye’nin pazarının genişletilmesini hedeflediklerini söyledi. Japonlarla ticaret için nezaketin çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu: “Japonya yurtdışına en çok yatırım yapan ikinci ülke. Her yıl 125-140 milyar dolar yurtdışına yatırım yapıyor. Sürekli dünyada nereye yatırım yapılabileceğini araştırıyor. Türkiye’ye yaptığı yatırımlarda artış var. Ancak iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, potansiyelin çok altında. Japonlara ihracatımızın yüzde 40’ı gıda ürünlerinden oluşuyor. Japonlar gıda ithalatı rejimlerini değiştirdi. Dolayısıyla gıda ihracatı kolaylaştı. İhracat yapamayışımızın nedeni psikolojik olarak ‘Japonlara satamayız’ anlayışı. Biraz kendimizi yormamız gerekiyor.” AKİB Başkanı Alican Yamanyılmaz ise iki ülke arasındaki ithalat-ihracat dengesizliğine değinerek, “Japonya’dan ithal ettiğimizin yüzde 10’u kadar ihracatımız var. Hedefimiz iki senede bunu yüzde 25’lere çıkarmak” dedi.

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