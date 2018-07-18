Japonlar ticarette nezaket bekliyor
TÜRK ihracatçılar gözünü dünyanın en kalabalık 10’uncu ülkesi Japonya’ya dikti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB), Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesi amacıyla oluşturduğu ticaret heyeti, Tokyo’da bir dizi görüşme ve etkinlik gerçekleştirdi.
Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip, 127 milyon nüfuslu Japonya’ya yapılan ziyaret kapsamında Konya, Manisa, Sakarya gibi farklı illerden gelen 27 ihracatçı firma aralarında Mitsubishi, AEON, Seven Eleven gibi ülkenin önde gelen firmalarının da olduğu yaklaşık 44 katılımcıyla görüştü. 300’e yakın ikili görüşme kapsamında Türk ihracatçılar, ürünlerini Japon gıda dağıtımcıları ve süper market temsilcilerine tanıttı.
İkili görüşmeler öncesi konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Japonya’nın gıda ihtiyacının yüzde 70’ini dışarıdan ihraç ettiğini belirterek, Türkiye’nin pazarının genişletilmesini hedeflediklerini söyledi. Japonlarla ticaret için nezaketin çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu: “Japonya yurtdışına en çok yatırım yapan ikinci ülke. Her yıl 125-140 milyar dolar yurtdışına yatırım yapıyor. Sürekli dünyada nereye yatırım yapılabileceğini araştırıyor. Türkiye’ye yaptığı yatırımlarda artış var. Ancak iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, potansiyelin çok altında. Japonlara ihracatımızın yüzde 40’ı gıda ürünlerinden oluşuyor. Japonlar gıda ithalatı rejimlerini değiştirdi. Dolayısıyla gıda ihracatı kolaylaştı. İhracat yapamayışımızın nedeni psikolojik olarak ‘Japonlara satamayız’ anlayışı. Biraz kendimizi yormamız gerekiyor.” AKİB Başkanı Alican Yamanyılmaz ise iki ülke arasındaki ithalat-ihracat dengesizliğine değinerek, “Japonya’dan ithal ettiğimizin yüzde 10’u kadar ihracatımız var. Hedefimiz iki senede bunu yüzde 25’lere çıkarmak” dedi.
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