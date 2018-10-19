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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.10.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Japon yatırımcılar Manisa'da

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Japon yatırımcılar Manisa'da

Yatırım olanaklarını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen Japon yatırımcı heyeti, Manisa'da temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Kalkınma Ajansı ve Zafer Kalkınma Ajansının organizasyonuyla Manisa'ya gelen 6 kişilik heyet, Vali Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.

Güvençer, kentteki mevcut yatırım ortamı ve potansiyeli hakkında konuklarına bilgi verdi, Japon yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanacağını ifade etti.
Manisa Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yüksek teknoloji kullanımına ilişkin özel bir yönelimi olduğunu belirten Güvençer, bölgede beyaz eşya ve
otomotiv sektörü yatırımlarının ön planda olduğunu ancak kentin tarım ve gıda endüstrisi ile enerji yatırımlarına da ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Güvençer, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, endüstriyel gelişimde artık marjinal noktada. Ege Bölgesi önümüzdeki 10 yılda endüstri, teknoloji ve bilişimin gelişeceği özel bir bölge olacak." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Koordinatörü Ferda Gelegen de 1981 yılından beri Japonya’da görev yaptığını belirterek, yatırım için Japon şirketlerini ülkeye çekmek istediklerini kaydetti.

Heyet daha sonra Manisa OSB Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa OSB'deki Türk-Japon ortaklığıyla faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Heyetin boya ve kimyasal maddeler, yenilenebilir enerji, fon yönetimi, enerji üretimi, gıda ve makine sektörlerinde yatırım imkanlarına yönelik bilgi aldığı ifade edildi.

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